Рада Безпеки ООН продовжила ембарго на поставки зброї до Лівії

Рада Безпеки ООН у п'ятницю, 5 червня, одноголосно підтримала резолюцію Німеччини про продовження ембарго на поставки зброї до Лівії на рік. Завдяки цьому, країни зможуть перевіряти судна у відкритому морі біля берегів Лівії, якщо у них виникнуть підозри щодо порушення ембарго.

Те, що резолюцію Ради Безпеки ООН ухвалили одноголосно, є "позитивним сигналом", заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

Минулого року 15 країн-членів РБ ООН вже домовилися про продовження ембарго, але тоді Росія "висловлювала сумніви" з приводу цього питання.

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Конфлікт в Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. Хафтар веде наступ на Триполі з квітня 2019 року. Наприкінці лютого цього року сторони домовилися про режим припинення вогню.

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