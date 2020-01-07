Рада Безпеки ООН подовжила на півроку гуманітарну допомогу Сирії

Рада Безпеки (РБ) ООН на засіданні в п'ятницю, 10 січня, подовжила на півроку - до 10 липня - повноваження місії ООН з транскордонної гуманітарної допомоги Сирії. Колони з гуманітарними вантажами зможуть прибувати до Сирії через два пункти пропуску на кордоні з боку Туреччини. За внесену Бельгією та Німеччиною резолюцію проголосували 11 учасників засідання Радбезу, але чотири держави - Росія, Китай, США та Великобританія - утрималися.

Представники Великобританії та США в РБ ООН висловили невдоволення резолюцією, а також розчарування позиицією Росії. "Ми розчаровані, що через рішення Росії у Ради Безпеки не лишилося іншого вибору, крім як затвердити резолюцію, котра не відповідає гуманітарним потребам сирійського народу. Насправді, це жахливо неадекватна відповідь на ситуацію на місці", - цитує агентство новин "Інтерфакс" постійну представницю Великобританії при ООН Карен Пірс.

Попередня резолюція РБ ООН щодо гуманітарної допомоги Сирії була ухвалена 2014 року. Вона дозволяла вантажівкам з допомогою перетинати чотири пункти пропуску на кордоні Сирії (два - з турецького боку, й по одному - з іракського та йорданського) без згоди сирійської влади. Так міжнародні організації могли постачати гуманітарну допомогу в контрольовані повстанцями регіони.

Проєкт нової резолюції розробили ФРН, Бельгія та Кувейт. Документ пропонував зберегти три з чотирьох непідконтрльних Дамаску пунктів перетину кордону. Також пропонувалося подовжити механізм дії місії ще на рік. Однак Росія та Китай на засіданні РБ ООН 20 грудня 2019 року наклали на проєкт вето. Представник РФ при ООН Василь Небензя заявив тоді, що президент Сирії Башар Асад повернув контроль над більшою частиною території країни, тому резолюція про транскордонну гумдопомогу "застаріла".