 Рада Безпеки ООН обговорить ситуацію на окупованих українських територіях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2018

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Новини

Рада Безпеки ООН обговорить ситуацію на окупованих українських територіях

Рада Безпеки ООН 30 жовтня проведе засідання щодо ситуації на Донбасі. Україна також планує надати інформацію про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму та російські провокації в Азовському морі.

Радбез ООН обговорить питання щодо України

Радбез ООН обговорить питання щодо України

Рада безпеки ООН у вівторок, 30 жовтня, проведе відкрите засідання щодо ситуації на окупованих територіях України. Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. Засідання розпочнеться о 21 годині за київським часом. Ніколенко зазначив, що захід відбудеться за ініціативи України разом з групою друзів у Раді Безпеки, передає агенція "Укрінформ".

На засіданні планується обговорити ситуацію на Донбасі. "Російська Федерація та підтримувані нею бойовики регулярно порушують режим припинення вогню на Донбасі, що призводить до жертв серед мирного населення та знищення критично важливої інфраструктури", - наголосив Ніколенко.

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За його словами, Україна також планує поінформувати міжнародну спільноту про порушення прав людини в анексованому Криму та про російські провокації в Азовському морі.

Речник постійного представництва України при ООН зауважив, що засідання відбудеться напередодні анонсованих у Москві на окупованих територіях "виборів" на Донбасі. "Україна та її партнери неодноразово заявляли, що, в разі їхнього проведення, РФ грубо порушить взяті на себе зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, а самі по собі так звані "вибори" є нікчемними", - наголосив Ніколенко. Востаннє Рада Безпеки ООН обговорювала проблему агресії РФ проти України 29 травня.

Нагадаємо, на початку вересня в "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей.

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