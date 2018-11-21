Рада Безпеки ООН зробила винятки в санкціях проти КНДР
Рішенням Ради Безпеки ООН з-під санкцій виведено спорудження залізничного сполучення між Південною та Північною Кореєю.
Засідання Радбезу ООН (архівне фото)
Ухвалені раніше Радою Безпеки ООН санкції проти режиму Північної Кореї дещо пом'якшили. У суботу, 24 листопада, РБ ООН вивела з-під дії обмежувальних заходів роботи з відновлення залізничного сполучення між Південною Кореєю та КНДР. Про це повідомили в прес-службі президента Південної Кореї, передає агенція новин AFP. Серед іншого, в Сеулі наголосили, що це рішення підтримали Сполучені Штати.
Минулого місяця влада КНДР і керівництво Південної Кореї домовилися розпочати роботи з відновлення залізничного сполучення між Півднем та Північчю Кореї. Церемонія початку робіт запланована на кінець листопада або початок грудня поточного року.
Але сам цей проект суперечив деяким пунктам запроваджених проти КНДР санкцій через ракетну та ядерну програму Пхеньяна. Приміром, за даними південнокорейської інформагенції Yonhap, Південна Корея розглядає можливість доставки на територію сусідньої країни палива та інших матеріалів, необхідних для реалізації проекту. Водночас накладені раніше обмежувальні заходи дозволяли КНДР імпортувати не більше 500 тисяч барелів нафтопродуктів на рік.
Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".
Міст до Північної Кореї
Туристична принада
"Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.
Міст до Північної Кореї
Погляд через річку
Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.
Міст до Північної Кореї
Іще один погляд зі "Зламаного мосту"
"Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.
Міст до Північної Кореї
КНДР у телескоп
Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.
Міст до Північної Кореї
Сувеніри з кордону
На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.
Міст до Північної Кореї
Делікатеси з голодної країни
У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.
Міст до Північної Кореї
Прохолодні відносини
Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.
Міст до Північної Кореї
Економічного процвітання немає
Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.