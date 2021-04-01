Рада Безпеки ООН засудила насильство у М'янмі

Рада Безпеки ООН одноголосно засудила насильство щодо мирних демонстрантів з боку військових М'янми, які захопили владу у лютому. Країни-учасниці в своїй заяві, поширеній у четвер, 1 квітня, зафіксували "смерть сотень мирних жителів, в тому числі жінок і дітей". Рада Безпеки висловила стурбованість через "ситуацію в країні, яка стрімко погіршується".

Читайте також: Глава МЗС ФРН шокований вбивствами мирних демонстрантів у М'янмі

"Члени Ради Безпеки повторили свій заклик до військових проявляти максимальну стриманість, заявили про необхідність повної поваги до прав людини, продовження діалогу і примирення у відповідності з волею та інтересами народу М'янми", - наголошується в заяві.

Як зазначається, Рада безпеки ООН почала обговорення останнього спалаху насильства в М'янмі 31 березня за пропозицією Великобританії. Тільки 27 березня за даними ООН, в країні було вбито 107 осіб, в тому числі 7 дітей. Цей день називають найкривавішим днем ​​з початку протесту проти військових, які захопили владу.

Тим часом спеціальна посланниця глави ООН по М'янмі Крістін Шранер-Бургенер ще 1 квітня закликала Раду Безпеки вдатися до негайних дій через насильство. "Вивчіть всі доступні інструменти, щоб зробити колективні дії і вчинити те, що правильно, те, на що заслуговує народ М'янми, - і тим самим запобігти катастрофі на різних рівнях в самому серці Азії", - підкреслила спецпосланниця на засіданні РБ ООН.

Заколот у М'янмі

1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді 2020 року, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків, а ЄС, США й Великобританія запровадили санкції проти хунти.

З 1962 року протягом декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні почалися в 2011 році.

Читайте також: У М'янмі брутально порушують права людини - комісарка ООН