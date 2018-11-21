Рада Безпеки ООН екстрено збереться через ситуацію у Керченській протоці

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться у понеділок, 26 листопада, на екстрене засідання у зв'язку із загостренням ситуації у Керченській протоці. Про це ввечері у неділю, 25 листопада повідомила постійна представниця Сполучених Штатів Америки при ООН Ніккі Хейлі. За її словами, засідання розпочнеться об 11-й годині за місцевим часом (18 година за Києвом).

Як повідомило агентство AFP з посиланням на дипломатичні джерела, засідання скликається з ініціативи як української, так і російської сторін.

"Екстрене засідання Ради безпеки ООН скликається на завтра на 11 годину", - зазначила Ніккі Хейлі на своїй сторінці у мікроблозі Twitter.

Водночас НАТО заявили, уважно спостерігають за розвитком ситуації в Азовському морі і Керченській протоці і "перебувають у контакті з українською владою". Відповідну заяву оприлюднила в неділю, 25 листопада, в Twitter речниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску.

"Ми закликаємо до стриманості і деескалації", - наголосила Лугнеску. "НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включаючи її право на судноплавство в своїх територіальних водах. Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі - відповідно до міжнародного законодавства", - підкреслила речниця НАТО в альянсі.

Нагадаємо, що Рада нацбезпеки та оборони України (РНБО) у ніч на понеділок, 26 листопада, підтримала проект рішення про запровадження в Україні воєнного стану. З відповідною пропозицією РНБО звернулася до президента України Петра Порошенка. Сам Порошенко закликав Верховну Раду України підтримати запровадження воєнного стану на екстреному засіданні 26 листопада. Воєнний стан пропонується запровадити на 60 днів. Екстрене засідання РНБО було скликане після того, як у Керченській протоці російські катери обстріляли та захопили три українські кораблі.

Раніше у Військово-морських силах Збройних сил України (ВМС ЗСУ) повідомили, що російські катери обстріляли українські кораблі. Після цього українські судна були захоплені російськими спецпризначенцями, а шість українських військових були поранені. Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в ніч на понеділок повідомив, що двоє з поранених перебувають у важкому стані, інформує "Інтерфакс-Україна". Водночас, Муженко зазначив, що доля 23 українських моряків із захоплених військовими РФ кораблів Військово-морських сил України невідома.