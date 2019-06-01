Раввін та його сини стали жертвами антисемітського злочину в Мюнхені

У німецькому Мюнхені Раввін та двоє його синів стали жертвами антисемітського нападу. Коли вранці вівторка, 6 серпня, родина виходила з синагоги, невідомий назвав батька та його двох 19-річних синів "клятими євреями". Після цього жінка, яка спостерігала за інцидентом зі свого автомобіля, приєдналася до образ та обплювала одного з хлопців, коли той намагався з нею заговорити. Усі троє жертв нападу мали на голові традиційну єврейську кіпу, цитує місцеву поліцію новинна агенція dpa.

Проти підозрюваних чоловіка та жінки відкрили кримінальне провадження. Їм інкримінують розпалювання міжнаціональної ворожнечі та образу. Уповноважений з питань антисемітизму уряду Баварії Людвіґ Шпенле (Ludwig Spaenle) засудив агресію та назвав інцидент "нападом на всю громаду Мюнхена". Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch), голова Ізраїльської культурної громади в Мюнхені і Верхній Баварії, підкреслила, що "безпека у громадському просторі, яка насправді має бути само собою зрозумілою для всіх громадян, стає все більш недосяжним благом для членів єврейської громади", цитує агенція новин AFP.

Портал Jüdische Allgemeine, посилаючись на дані поліції, вказує, що лише у 2018 році було зареєстровано майже 1800 злочинів антисемітського характеру, що на 20 відсотків більше, ніж роком раніше. Протягом 2018 в Німеччині також зросло число насильницьких злочинів з боку правих екстремістів.