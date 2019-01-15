Після 4-місячної урядової кризи парламент Швеції затвердив прем'єра

Шведські парламентарі у п'ятницю, 18 січня, проголосували за кандидатуру лідера Соціал-демократичної партії Стефана Левена на посаду прем'єр-міністра країни, таким чином завершивши період чотиримісячного політичного вакууму в Швеції, пише AFP.

Голосування за затвердження кандидатури Левена вже двічі провалювалося у шведському парламенті. Уряд меншості Левена, що спирається на очолюваних ним соціал-демократів і зелених, для перемоги заручився підтримкою правоцентристів із Помірної коаліційної партії, а також Ліберальної партії

Прем'єр-міністр Швеції має представити свій новий кабінет і програму уряду у понеділок, 21 січня. Повідомляється, що уряд Левена може стати кабінетом з найнижчим рівнем підтримки у Швеції за останні 70 років, адже лише 32,7 відсотка виборців віддали свої голоси за партії його уряду меншості. Загалом у парламенті Швеції - 349 місць. Разом з правоцентристами і лібералами урядові партії матимуть 167 місць у парламенті Швеції.

На парламентських виборах у Швеції 9 вересня 2018 року перемогу здобула правляча Соціал-демократична партія, на другому місці розташувалася правоцентристська Помірна коаліційна партія. Третьою силою в парламенті стала антиіммігрантська правопопулістська сила "Шведські демократи". Стефан Левен очолює Соціал-демократичну партію Швеції з 2012 року, а з 2014 обіймає посаду прем'єр-міністра країни.