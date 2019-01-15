 Після 4-місячної урядової кризи парламент Швеції затвердив прем′єра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2019

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Новини

Після 4-місячної урядової кризи парламент Швеції затвердив прем'єра

Парламент Швеції з третьої спроби затвердив кандидатуру Стефана Левена на посаді глави уряду. Це сталося після чотирьох місяців урядового вакууму в країні.

Стефан Левен знову очолив уряд Швеції

Стефан Левен знову очолив уряд Швеції

Шведські парламентарі у п'ятницю, 18 січня, проголосували за кандидатуру лідера Соціал-демократичної партії Стефана Левена на посаду прем'єр-міністра країни, таким чином завершивши період чотиримісячного політичного вакууму в Швеції, пише AFP.

DW.COM

Через три місяці після парламентських виборів у Швеції парламент вдруге не зміг затвердити голову уряду. В країні можуть бути призначені перевибори. (14.12.2018)

Ці вибори для Швеції - прощання з ілюзією. Зразкова ліберальна країна є такою ж, як і всі інші. Їй доведеться звикати до нових політичних союзів та жорсткішого політичного тону, вважає Барбара Везель. (10.09.2018)

Стефан Левен залишиться на посаді до завершення коаліційних переговорів та узгодження кандидатури нового очільника уряду. (25.09.2018)

Голосування за затвердження кандидатури Левена вже двічі провалювалося у шведському парламенті. Уряд меншості Левена, що спирається на очолюваних ним соціал-демократів і зелених, для перемоги заручився підтримкою правоцентристів із Помірної коаліційної партії, а також Ліберальної партії

Прем'єр-міністр Швеції має представити свій новий кабінет і програму уряду у понеділок, 21 січня. Повідомляється, що уряд Левена може стати кабінетом з найнижчим рівнем підтримки у Швеції за останні 70 років, адже лише 32,7 відсотка виборців віддали свої голоси за партії його уряду меншості. Загалом у парламенті Швеції - 349 місць. Разом з правоцентристами і лібералами урядові партії матимуть 167 місць у парламенті Швеції.

На парламентських виборах у Швеції 9 вересня 2018 року перемогу здобула правляча Соціал-демократична партія, на другому місці розташувалася правоцентристська Помірна коаліційна партія. Третьою силою в парламенті стала антиіммігрантська правопопулістська сила "Шведські демократи". Стефан Левен очолює Соціал-демократичну партію Швеції з 2012 року, а з 2014 обіймає посаду прем'єр-міністра країни. 

 

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