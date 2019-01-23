Після тривалої коаліціади в Латвії нарешті затвердили уряд

Більш ніж за три місяці після парламентських виборів у Латвії нарешті затвердили уряд країни. Парламент Латвії (Сейм) у середу, 23 січня, більшістю проголосував за призначення євродепутата Кришяніса Каріньша новим главою уряду та за затвердження складу кабінету міністрів. Таке рішення підтримав 61 депутат Сейму, проти проголосували 39 депутатів, повідомляє агентство dpa. Каріньш представляє правоцентристську партію "Єдність".

У своїй промові в парламенті новий латвійський прем’єр пообіцяв і надалі дотримуватися "євроатлантичного курсу". Серед інших пріоритетів він назвав реформування фінансового сектора, який перебуває під вогнем критики, забезпечення верховенства права, а також реформи систем освіти та охорони здоров'я.

З обранням Каріньша, який представляє найменшу фракцію в парламенті, що налічує лише вісім мандатів, у Латвії завершується найтриваліший період формування уряду. Він тривав 109 днів: на виборах 6 жовтня тодішня правоцентристська коаліція втратила більшість. До Каріньша ще двом кандидатам на посаду глави уряду не вдалося домовитися про коаліцію. Каріньш сформував коаліцію з п'яти консервативних та центристських політичних сил, між якими, утім, існують певні розбіжності. Партія "Злагода", яку вважають проросійською і яка набрала найбільше голосів на виборах, не увійшла до урядового альянсу. Нова коаліція має 66 місць у 100-місному Сеймі. Посаду міністра закордонних справ у новому уряді зберіг Едгарс Рінкевічс.

Кришяніс Каріньш народився в США, де й здобув освіту. Згодом переїхав у Латвію. Обіймав у 2004-2006 роках посаду міністра економіки, а з 2009 року був депутатом Європарламенту.