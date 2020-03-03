Після спілкування з зараженим коронавірусом нардеп Ради буде на карантині

Народний депутат Верховної Ради України фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Олег Волошин повідомив, що вирішив перебувати під домашнім карантином після контактування з депутатом Національних зборів Франції, який, як з'ясувалося згодом, виявився зараженим коронавірусом. Про це Волошин написав у п'ятницю, 6 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Я абсолютно здоровий, (...) Результати експрес-тестів щодо всіх вірусів респіраторної групи негативні", - запевнив законодавець. "В Україні поки немає експрес-тестів саме на коронавірус, тому щоб згідно з рекомендаціями ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я. - Ред.), уникнути будь-яких ризиків виявитися носієм, побуду вдома до наступного четверга (12 березня), коли скінчиться 14 днів після мого 30-хвилиного спілкування з паном (Жан-Люком. - Ред.) Райтцером. Якщо результати аналізів взятих у мене мазків будуть раніше - значить, буду вільною людиною раніше", - додав Волошин.

Напередодні, 5 березня, у Національних зборах Франції повідомили, що один з членів парламенту був поміщений до відділення інтенсивної терапії лікарні після підтвердження у нього зараження коронавірусом, передає агенція новин Reuters.

Волошин зустрічався наприкінці лютого з хворим на коронавірус депутатом Національних зборів Франції Жан-Люком Райтцером. Український депутат протягом поточного тижня був присутній на засіданнях Верховної Ради, а у п'ятницю, 6 березня, виступав у парламенті.