Після скандалу Danone припинив рекламну кампанію з Пореченковим

Французький виробник продуктів харчування і води Danone зупиняє рекламну компанію з російським актором Михайлом Пореченковим після скандалу з рекламою одного з брендів, повідомив посол України у Франції Олег Шамшур.

"У мене для вас добрі новини. Щойно мені зателефонував генеральний секретар Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участю Пореченкова. Швидка і адекватна реакція", - написав посол у своєму Twitter у середу, 10 червня.

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Як повідомлялося, Пореченков знявся в російській рекламі йогурту бренду Actimel. За співпрацю з актором, який у 2014 році обстрілював позиції українських військових у Донецькому аеропорту, французьку компанію Danone жорстко розкритикували в соцмережах.

Пізніше компанія "Данон" в Україні коментуючи ситуацію заявила, що не може впливати на формування рекламної, комерційної та комунікаційної політики інших країн, зокрема Росії, передає агентство "Інтерфакс-Україна"

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Нагадаємо, в жовтні 2014 року було оприлюднено відеозапис, на якомуМихайло Пореченков під час відвідин Донецька разом із бойовиками відкрив вогонь із великокаліберної автоматичної зброї у бік Донецького аеропорту, який утримували українські силовики. СБУ і МВС України порушили кримінальні провадження щодо Пореченкова за участь у незаконних збройних формуваннях і в терористичній діяльності. Пізніше актора було внесено до списку діячів культури, що створюють загрозу національній безпеці України, йому було заборонено в'їзд на територію України.

Група Danone представлена в 140 країнах світу. Їй належить понад 190 заводів, на яких працюють понад 100 тисяч співробітників. Виробничі потужності Danone в Україні представлені двома заводами: "Данон Дніпро" і "Данон Кремез" (Кременчук).