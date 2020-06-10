 Після скандалу Danone припинив рекламну кампанію з Пореченковим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Після скандалу Danone припинив рекламну кампанію з Пореченковим

Французьку компанію Danone жорстко розкритикували в соцмережах за співпрацю з Пореченковим, який шість років тому обстрілював позиції українських військових у Донецькому аеропорту.

Михайло Пореченков на позиціях донецьких бойовиків у 2014 році

Михайло Пореченков на позиціях донецьких бойовиків у 2014 році

Французький виробник продуктів харчування і води Danone зупиняє рекламну компанію з російським актором Михайлом Пореченковим після скандалу з рекламою одного з брендів, повідомив посол України у Франції Олег Шамшур.

"У мене для вас добрі новини. Щойно мені зателефонував генеральний секретар Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участю Пореченкова. Швидка і адекватна реакція", - написав посол у своєму Twitter у середу, 10 червня.

Читайте також: Німецький супермаркет критикують за рекламний відеоролик до Дня матері

Як повідомлялося, Пореченков знявся в російській рекламі йогурту бренду Actimel. За співпрацю з актором, який у 2014 році обстрілював позиції українських військових у Донецькому аеропорту, французьку компанію Danone жорстко розкритикували в соцмережах.

Пізніше компанія "Данон" в Україні коментуючи ситуацію заявила, що не може впливати на формування рекламної, комерційної та комунікаційної політики інших країн, зокрема Росії, передає агентство "Інтерфакс-Україна"

Читайте також: Twitter припиняє розміщення політичної реклами

Нагадаємо, в жовтні 2014 року було оприлюднено відеозапис, на якомуМихайло Пореченков під час відвідин Донецька разом із бойовиками відкрив вогонь із великокаліберної автоматичної зброї у бік Донецького аеропорту, який утримували українські силовики. СБУ і МВС України порушили кримінальні провадження щодо Пореченкова за участь у незаконних збройних формуваннях і в терористичній діяльності. Пізніше актора було внесено до списку діячів культури, що створюють загрозу національній безпеці України, йому було заборонено в'їзд на територію України.

Група Danone представлена в 140 країнах світу. Їй належить понад 190 заводів, на яких працюють понад 100 тисяч співробітників. Виробничі потужності Danone в Україні представлені двома заводами: "Данон Дніпро" і "Данон Кремез" (Кременчук).

Дивитись відео 02:07

Чому німці вважають "Малоросію" проектом Кремля?(18.07.2017)

Реклама

Докладно

Територіальний устрій України буде реформовано

Як змінюють карту України: очевидність і підводні камені

Український уряд планує укрупнити райони, а у межах кожної області створити об'єднані територіальні громади.  

ЄК після кредиту МВФ виділила Україні півмільярда євро

Україна отримала 500 мільйонів євро допомоги від Єврокомісії

Єврокомісія після затвердження радою директорів МВФ нового кредиту для України надала Києву 500 мільйонів євро допомоги.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  