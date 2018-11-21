Після рішення суду Польща скасовує один з пунктів суперечливої судової реформи

Консервативний уряд Польщі після рішення Суду ЄС вирішив скасувати один з пунктів суперечливої судової реформи. Йдеться про заборону суддям Верховного суду обіймати посади після досягнення ними 65-річного віку. Урядова правоконсервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) у середу, 21 листопада, внесла на розгляд Сейму відповідний законопроект, повідомляє агенція новин dpa.

У разі ухвалення законопроекту звільнені судді, а нова норма зачепила близько третини суддівського складу, зможуть повернутися до роботи на попередніх умовах. З огляду на більшість, яку має ПіС у Сеймі, з проходженням законопроекту в парламенті проблем виникнути не повинно.

У Варшаві зазначили, що запропоновані зміни мають наблизити польське законодавство до передбачених рішенням Суду ЄС норм. Утім, окремі експерти сумніваються в необхідності нового закону, на їхню думу, достатньо і рішення Суду ЄС для скасування відповідної норми.

Нагадаємо, Європейська Комісія (ЄК) жорстко критикувала суперечливі реформи в польській судовій системі, ініціатором яких були ПіС та її лідер Ярослав Качинський. В жовтні цього року розташований у Люксембурзі Суд ЄС постановив відновити на посаді звільнених раніше суддів вищих судових інстанцій через досягнення ними пенсійного віку.

Раніше Брюссель звинувачував Варшаву в порушенні європейських норм під час судової реформи та подав позов проти Польщі. Один з пунктів цієї реформи передбачав, зокрема, вихід на пенсію суддів Верховного суду у віці 65 років, тоді як раніше діяло вікове обмеження в 70 років. Критики польського уряду звинувачували його в тому, що за допомогою таких змін до законодавства націонал-консерватори змогли звільнити з вищих судових інстанцій близько 20 невгодних їм суддів.