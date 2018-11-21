 Після рішення суду Польща скасовує один з пунктів суперечливої судової реформи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2018

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Новини

Після рішення суду Польща скасовує один з пунктів суперечливої судової реформи

Після рішення Суду ЄС консервативний уряд Польщі вирішив скасувати один з пунктів судової реформи. Звільнені через зниження пенсійного віку судді Верховного суду зможуть повернутися на свої посади.

Будівля Верховного суду Польщі у Варшаві

Будівля Верховного суду Польщі у Варшаві

Консервативний уряд Польщі після рішення Суду ЄС вирішив скасувати один з пунктів суперечливої судової реформи. Йдеться про заборону суддям Верховного суду обіймати посади після досягнення ними 65-річного віку. Урядова правоконсервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) у середу, 21 листопада, внесла на розгляд Сейму відповідний законопроект, повідомляє агенція новин dpa.

У разі ухвалення законопроекту звільнені судді, а нова норма зачепила близько третини суддівського складу, зможуть повернутися до роботи на попередніх умовах. З огляду на більшість, яку має ПіС у Сеймі, з проходженням законопроекту в парламенті проблем виникнути не повинно.

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Польська опозиція каже про "час розплати", а уряд, навпаки, закидає Брюсселю "втрату реальності". Як відреагували у Варшаві на позов Єврокомісії через судову реформу в Польщі? (25.09.2018)

Польща має призупинити виконання нового закону щодо зниження пенсійного віку для суддів Верховного суду і поновити на посаді тих, кого примусово вже відправили на пенсію. Таке рішення прийняв Європейський суд. (19.10.2018)

У Варшаві зазначили, що запропоновані зміни мають наблизити польське законодавство до передбачених рішенням Суду ЄС норм. Утім, окремі експерти сумніваються в необхідності нового закону, на їхню думу, достатньо і рішення Суду ЄС для скасування відповідної норми.

Нагадаємо, Європейська Комісія (ЄК) жорстко критикувала суперечливі реформи в польській судовій системі, ініціатором яких були ПіС та її лідер Ярослав Качинський. В жовтні цього року розташований у Люксембурзі Суд ЄС постановив відновити на посаді звільнених раніше суддів вищих судових інстанцій через досягнення ними пенсійного віку. 

Раніше Брюссель звинувачував Варшаву в порушенні європейських норм під час судової реформи та подав позов проти Польщі. Один з пунктів цієї реформи передбачав, зокрема, вихід на пенсію суддів Верховного суду у віці 65 років, тоді як раніше діяло вікове обмеження в 70 років. Критики польського уряду звинувачували його в тому, що за допомогою таких змін до законодавства націонал-консерватори змогли звільнити з вищих судових інстанцій близько 20 невгодних їм суддів.

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