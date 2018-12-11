Після рішення КС ФРН Суд ЄС попередив про загрозу правовому порядку

Рішення національних судів щодо діяльності органів ЄС може загрожувати єдності правового порядку блоку, наголосив Суд ЄС.
Суд Європейського Союзу наголошує, що лише він має повноваження ухвалювати рішення, які стосуються відповідності європейському праву діяльності органів ЄС, зокрема Європейського центрального банку (ЄЦБ). "Розбіжності між судами країн-членів (ЄС. - Ред.) щодо правомірності таких актів насправді можуть поставити під загрозу єдність правового порядку ЄС та зменшити правову визначеність", - йдеться у заяві Суду ЄС у п'ятницю, 8 травня.
Ця заява стала реакцією на рішення Конституційного суду Німеччини щодо програми ЄЦБ з купівлі облігацій від 5 травня, згідно з яким ця програма визнана такою, що частково суперечить конституції Німеччини.
Це рішення німецького суду фактично суперечить рішенню Суду ЄС, який раніше визнав дії ЄЦБ законними. У Брюсселі після цього заявили, що законодавство ЄС, а також рішення Суду ЄС мають пріоритет.
ЄЦБ запустив програму PSPP в березні 2015 року як засіб боротьби зі слабкою кон'юнктурою і як спробу підвищити рівень інфляції в Єврозоні до рівня близько двох відсотків. До кінця 2018 року в рамках цієї програми ЄЦБ купив цінних паперів на близько 2,6 трильйона євро. Програму неодноразово продовжували.