 Після розмови з Трампом Ердоган відклав операцію проти курдів у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2018

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Новини

Після розмови з Трампом Ердоган відклав операцію проти курдів у Сирії

Після розмови з президентом США Дональдом Трампом турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган вирішив відтермінувати початок проведення військової операції на півночі Сирії.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара вирішила перенести на пізніший термін початок нової військової операції на півночі Сирії

За словами турецького лідера, до перенесення початку операції проти сирійських курдів його спонукала нещодавня розмова з президентом США Дональдом Трампом. Саме після цієї телефонної розмови в Анкари з'явилися причини почекати з проведенням військової операції на схід від річки Євфрат в Сирії, пояснив Ердоган у п'ятницю, 21 грудня.

"Минулого тижня ми ухвалили рішення розпочати операцію на схід від річки Євфрат (…). Однак наша телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, а ще контакти за дипломатичною лінією та на рівні представників служб безпеки, а також заяви США (про виведення військ з Сирії. - Ред.) - все це призвело до того, що ми трохи почекаємо ", - наводить слова турецького президента агенція новин Reuters.

За словами Ердогана, Анкара відклала військову операцію на схід від Євфрату, "аж поки не буде помітно результатів рішення американців піти з Сирії".

Нагадаємо, 12 грудня Реджеп Таїп Ердоган анонсував проведення нової операції проти сирійських курдів на схід від течії річки Євфрат. Ердоган також наголосив, що мета такої військової операції - "очистити схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації".

Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG) сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Турецька влада бореться з РПК, котра в Туреччині визнана терористичною організацією. На початку цього року турецька армія провела військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на витіснення курдських "Загонів народної самооборони" з району Афрін.

Унаслідок тої операції турецьким військам з союзниками у березні цього року вдалося взяти під контроль більшу частину району. Тоді ж Ердоган пообіцяв подальші військові операції на півночі Сирії з метою ліквідації підрозділів YPG, яких підтримують США та які відіграли важливу роль у боротьбі з "Ісламською державою".

  • Демонстрація противників Башара Асада, червень 2012 року

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    Від "весни" до війни

    На початку 2011 року "арабська весна" докотилася до Сирії, але перші мирні демонстрації були жорстоко придушені поліцією. Починаючи з березня 2011-го, по всій країні почали спалахувати масові акції протесту з вимогою відставки уряду Башара Асада. Навряд чи можна було собі уявити, що ті події покладуть початок затяжній війні, яка вже забрала 480 тисяч життів.

  • Представник загону курдів у Кобані

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    Сторони конфлікту

    Після того, як хвиля масових протестів прокотилася країною, президент Асад почав залучати для їх придушення армію. Своєю чергою, противники режиму були вимушені взяти до рук зброю. До конфлікту долучилися також загони національних меншин (наприклад, курдів) та ісламістські терористичні угруповання, серед яких окремо слід виділити так звану "Ісламську державу".

  • Бойовики Ісламської держави

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    "Халіфат" терористів

    У квітні 2013 року до громадянської війни в Сирії долучилися бойовики терористичної організації ІДІЛ, утвореної із підрозділу "Аль-Каїди". У червні 2014-го угруповання оголосило про перейменування на "Ісламську державу" (ІД) та проголосило "халіфат". За деякими даними, у 2015 році під контролем ІД перебувало близько 70 відсотків території Сирії, а чисельність бойовиків складала 60 тисяч осіб.

  • Тріумфальна арка в Пальмірі до знищення

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Культурна спадщина як ціль терористів

    Руйнування античного міста-оази Пальміри стало символом варварського поводження ІД з об'єктами культурної спадщини. Усього ж за час громадянської війни у Сирії зруйновані близько 300 археологічних пам'яток. У лютому 2016 року Рада Безпеки ООН прирівняла знищення бойовиками ІД предметів історичної, культурної та релігійної цінності до терактів.

  • Дівчинка в таборі для біженців у Греції

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Криза біженців

    За даними ООН, за останні сім років років понад п'ять мільйонів сирійців втекли з країни. Більшість із них знайшли прихисток у сусідній Туреччині (понад 3,5 мільйона), Лівані (близько мільйона), Йорданії (понад 650 тисяч). Але можливості цих країн з прийому біженців виявилися практично вичерпаними. Сотні тисяч сирійців також вирушили шукати порятунку в Європі, спричинивши кризу біженців у ЄС.

  • Літаки коаліції проти ІД

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Міжнародна коаліція проти ІД

    У вересні 2014 року президент США Барак Обама оголосив про створення міжнародної коаліції проти ІД, до якої увійшли понад 60 держав. Учасники коаліції завдають авіаударів по позиціях бойовиків, ведуть підготовку місцевих сухопутних військ, а також надають гуманітарну допомогу мирному населенню.

  • Мухаммед бен Сальман Аль Сауд оголошує про створення коаліції проти ІД

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Ісламська антитерористична коаліція

    А у грудні 2015 року Саудівська Аравія представила свою антитерористичну коаліцію, до складу якої увійшли 34 ісламські країни. Частина з них, як і сама Саудівська Аравія, є також членами міжнародної коаліції під проводом США.

  • Кадри авіаударів російських військово-повітряних

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Участь Росії

    З осені 2015 року російські бомбардувальники також завдають ударів у Сирії - як запевняє Москва, лише по позиціях ІД. За даними ж НАТО, 80 відсотків авіанальотів спрямовані на противників Асада з поміркованої опозиції. У листопаді 2017 року Путін заявив про швидке завершення місії у Сирії. Контингент мали скоротити, але в розпорядженні РФ залишилися дві військові бази і деякі інші структури.

  • Переговори по Сирії в Женеві

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Мирні переговори

    14 березня 2016 року, напередодні п'ятиріччя громадянської війни в Сирії, у Женеві стартували переговори з мирного урегулювання конфлікту під егідою ООН. Перша подібна спроба на початку лютого завершилася провалом на тлі наступу армії Асада на Алеппо.

  • Після хімічної атаки в Хан-Шейхуні

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Застосування хімічної зброї

    Згідно зі спільною доповіддю ООН та Організації із заборони хімічної зброї, режим Асада несе відповідальність за застосування отруйної речовини "зарин" у Хан-Шейхуні 4 квітня 2017 року. А "Ісламська держава" застосовувала сірчистий іприт під час атаки в населеному пункті Ум-Хош у вересні 2016 року.

  • На міжсирійських переговорах в Астані, січень 2017 року

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Домовленість про зони безпеки

    Із січня 2017 року в столиці Казахстану за ініціативою Росії, Туреччини та Ірану проходять паралельні женевським міжсирійські переговори з урегулювання у Сирії. На них уперше за одним столом зустрілися представники режиму Башара Асада та опозиційних сил. У травні 2017 року в Астані підписаний меморандум про створення чотирьох зон деескалації у північній, центральній та південній частинах Сирії.

  • Боєць Сил демократичної Сирії після звільнення Ракки

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Звільнення від ісламістів

    Протягом 2017 року бойовиків ІД витіснили з більшості територій у Сирії та Іраку. Ще у грудні 2016 року було звільнено мегаполіс Алеппо, навесні 2017-го - Хомс, а восени головний бастіон джихадистів у Сирії - Ракку, стратегічно важливий через нафту та близькість до Іраку Дейр-ез-Зор, Аль-Маядін та інші великі міста.

  • Türkei Ruhani, Erdogan und Putin beim Treffen in Ankara (Reuters/U. Bektas)

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    "Трійка" в Анкарі

    На початку квітня 2018 року лідери Росії, Ірану та Туреччини Володимир Путін, Хасан Роухані та Реджеп Таїп Ердоган зустрілися вдруге, щоб обговорити конфлікт у Сирії. За результатами тристороннього саміту в Анкарі очільники країн наголосили, що не допустять територіального розділення Сирії, та висловилися за довготривале припинення вогню.

  • Чергова хімічна атака

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Чергова хімічна атака

    У ніч проти 7 квітня 2018 року вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума, що вважається останнім осередком опору в регіоні. У застосуванні хімічної зброї представники благодійних організацій "Білі шоломи" та UOSSM, а також бойовики угруповання "Джейш аль-Іслам" звинуватили режим Башара Асада. Натомість офіційний Дамаск звинувачення відкидає і називає їх дезінформацією.

  • Жертви атаки

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Жертви атаки

    Жертвами ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума, за даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії", стали щонайменше 150 осіб, більшість з яких жінки та діти.

  • Протистояння США та Росії

    Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ

    Протистояння США та Росії

    Після імовірної хімічної атаки в Думі США не виключили військових кроків проти уряду Башара Асада. "Росія обіцяє збити будь-які ракети, випущені по Сирії. Росіє, готуйся, бо вони прилетять: гарні, нові та "розумні"!", - заявив Дональд Трамп, відреагувавши на висловлювання російського посла в Лівані Олександра Засипкіна про готовність Москви збити американські ракети у разі удару по Сирії.

    Автор: Ілля Коваль, Ольга Войтович


DW.COM

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