Після розмови з Трампом Ердоган відклав операцію проти курдів у Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара вирішила перенести на пізніший термін початок нової військової операції на півночі Сирії.

За словами турецького лідера, до перенесення початку операції проти сирійських курдів його спонукала нещодавня розмова з президентом США Дональдом Трампом. Саме після цієї телефонної розмови в Анкари з'явилися причини почекати з проведенням військової операції на схід від річки Євфрат в Сирії, пояснив Ердоган у п'ятницю, 21 грудня.

"Минулого тижня ми ухвалили рішення розпочати операцію на схід від річки Євфрат (…). Однак наша телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, а ще контакти за дипломатичною лінією та на рівні представників служб безпеки, а також заяви США (про виведення військ з Сирії. - Ред.) - все це призвело до того, що ми трохи почекаємо ", - наводить слова турецького президента агенція новин Reuters.

За словами Ердогана, Анкара відклала військову операцію на схід від Євфрату, "аж поки не буде помітно результатів рішення американців піти з Сирії".

Нагадаємо, 12 грудня Реджеп Таїп Ердоган анонсував проведення нової операції проти сирійських курдів на схід від течії річки Євфрат. Ердоган також наголосив, що мета такої військової операції - "очистити схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації".

Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG) сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Турецька влада бореться з РПК, котра в Туреччині визнана терористичною організацією. На початку цього року турецька армія провела військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на витіснення курдських "Загонів народної самооборони" з району Афрін.

Унаслідок тої операції турецьким військам з союзниками у березні цього року вдалося взяти під контроль більшу частину району. Тоді ж Ердоган пообіцяв подальші військові операції на півночі Сирії з метою ліквідації підрозділів YPG, яких підтримують США та які відіграли важливу роль у боротьбі з "Ісламською державою".