 Після поразки на місцевих виборах Макрон зробив перестановки в уряді Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2020

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Новини

Після поразки на місцевих виборах Макрон зробив перестановки в уряді Франції

У переважній більшості міністри попереднього уряду зберегли свої посади. Серед найпомітніших змін - призначення Еммануелем Макроном нового глави МВС.

Новий глава МВС Франції Жеральд Дарманен

Новий глава МВС Франції Жеральд Дарманен

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 6 липня, призначив міністрів у уряді під керівництвом нового прем'єр-міністра Жана Кастекса, повідомляє пресслужба Єлисейського палацу. Призначення були здійснені за пропозицією Кастекса, йдеться у повідомленні.

У переважній більшості члени попереднього уряду зберегли свої посади. Утім, не минулося і без важливих нових призначень.

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Найпомітнішою стала зміна на чолі міністерства внутрішніх справ. МВС очолив 37-річний Жеральд Дарманен, який в попередньому уряді був міністром з питань бюджету. Він змінив на посаді міністра Крістофа Кастанера, якого останнім часом критикували за прояви расизму та насильство у лавах правоохоронців.

Макрон призначив Дарманена очільником МВС попри історію зі звинуваченнями останнього у зґвалтуванні жінки в 2009 році, після того як та звернулася до Дерманена по допомогу в знятті судимості. Ці звинувачення були зняті в 2018 році, але на початку цього року апеляційний суд в Парижі розпорядився відновити розслідування щодо цих звинувачень, повідомляє інформагентство AFP.

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Відбулися зміни і в міністерстві захисту довкілля. Замість Елізабет Борн, яка тепер обійме посаду міністра праці, відомство очолить колишня членкиня партії Зелених, 45-річна Барбара Помпілі.

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Зберегли свої посади міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, міністерка оборони Флоранс Парлі і міністр економіки Бруно Ле Мер. Також залишився на посаді і міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, якого призначили в попередньому уряді лише в лютому цього року.

Найбільш неочікуваним стало призначення міністром юстиції відомого адвоката у кримінальних справах Еріка Дюпона-Моретті, відомого своїми успіхами у винесенні судами виправдувальних вироків його клієнтам.

Уряд під керівництвом Жана Кастекса змінив уряд Едуара Філіппа, що подав у відставку 3 липня на тлі різкої критики діяльності під час пандемії коронавірусу, а також невдалого результату партії Макрона "Республіка на марші" на місцевих виборах наприкінці червня.

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    Автор: Ілля Коваль, Азад Сафаров


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