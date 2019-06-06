Після погроз США: Мексика допоможе Гондурасу боротись з міграцією

Щоб запобігати міграції з Центральної Америки в тому числі до США, Мексика планує допомогти Гондурасу створити 20 тисяч нових робочих місць. Вони мають з'явитися вже до кінця року, заявив у суботу, 27 липня, міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард, повідомляє агенція Reuters.

Пізніше президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор після зустрічі з президентом Гондурасу Хуаном Орландо Ернандесом повідомив, що вони допомагатимуть передусім фермерам, якій займаються вирощуванням кавових дерев. "Люди залишають свої села не заради розваги, вони роблять це через скруту", - наголосив Обрадор.

Нагадаємо, цього року США зафіксували зростання кількості мігрантів на кордоні з Мексикою. Багато з них втікають від бідності та насилля у таких країнах, як Гватемала, Гондурас та Сальвадор. Територією Мексику вони намагаються дістатись Сполучених Штатів.

У червні 2019 року, після того, як США пригрозили Мексиці запровадженням мит на імпорт через відсутність результатів боротьби з міграцією, було посилено контроль на її кордонах.

Крім того, 27 липня Верховний суд США дозволи президенту країни Дональду Трампу використати гроші з оборонного бюджету на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Суди нижчих інстанцій цю ініціативу блокували.