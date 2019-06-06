 Після погроз США: Мексика допоможе Гондурасу боротись з міграцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Після погроз США: Мексика допоможе Гондурасу боротись з міграцією

На тлі погроз з боку США Мексика має допомогти Гондурасу створити 20 тисяч робочих місць, щоб запобігти потоку мігрантів, які мексиканською територією намагаються дістатись Сполучених Штатів.

Мігранти з Центральної Америки прямують через Мексику до кордону з США

Мігранти з Центральної Америки прямують через Мексику до кордону з США

Щоб запобігати міграції з Центральної Америки в тому числі до США, Мексика планує допомогти Гондурасу створити 20 тисяч нових робочих місць. Вони мають з'явитися вже до кінця року, заявив у суботу, 27 липня, міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард, повідомляє агенція Reuters.

Пізніше президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор після зустрічі з президентом Гондурасу Хуаном Орландо Ернандесом повідомив, що вони допомагатимуть передусім фермерам, якій займаються вирощуванням кавових дерев. "Люди залишають свої села не заради розваги, вони роблять це через скруту", - наголосив Обрадор.

DW.COM

Міграційна служба США наступного тижня почне видворення з країни мільйонів нелегальних мігрантів, повідомив американський президент Дональд Трамп. (18.06.2019)

Для стримування потоків нелегалів з Центральної Америки до США задіяні 15 тисяч мексиканських силовиків. (24.06.2019)

Нагадаємо, цього року США зафіксували зростання кількості мігрантів на кордоні з Мексикою. Багато з них втікають від бідності та насилля у таких країнах, як Гватемала, Гондурас та Сальвадор. Територією Мексику вони намагаються дістатись Сполучених Штатів.

У червні 2019 року, після того, як США пригрозили Мексиці запровадженням мит на імпорт через відсутність результатів боротьби з міграцією, було посилено контроль на її кордонах. 

Крім того, 27 липня Верховний суд США дозволи президенту країни Дональду Трампу використати гроші з оборонного бюджету на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Суди нижчих інстанцій цю ініціативу блокували.

Дивитись відео 02:20

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)

Аудіо й відео до теми

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)  

Також за темою

U.S. President Trump delivers speaks about immigration reform at the White House in Washington

Трамп заявив про недостатній прогрес у переговорах з Мексикою щодо нелегальної міграції 06.06.2019

Вашингтон планує підвищувати мита на мексиканські товари, доки країна не зупинить потік нелегальних мігрантів до США. Тарифи можуть зрости до 25 відсотків.

USA Tijuana Soldaten an der Grenze zu Mexiko

Перші учасники каравану мігрантів досягнули кордону США 13.11.2018

Перша група учасників каравану мігрантів прибула на автобусах до мексиканського міста Тіхуана, що на кордоні з США.

Donald Trump

Трамп погрожує скоротити допомогу країнам Центральної Америки 22.10.2018

Американський президент Дональд Трамп незадоволений тим, що мексиканські військові не змогли стримати біженців, які прямують до кордону з США. Він обіцяє зменшити допомогу країнам їхнього походження.

Реклама

Докладно

Ukraine setzt russischen Tanker Nika Spirit aka Neyma in Hafen im Schwarzen Meer fest (Reuters/State Border Guard Service of Ukraine)

Що відомо про затриманий в Ізмаїлі російський танкер

Затриманий СБУ російський танкер NIKA SPIRIT восени минулого року заблокував Керченську протоку. Що він робив в Ізмаїлі?  

Президент США Дональд Трамп

Трамп назвав "дурістю" Макрона податок для інтернет-гігантів

Дональд Трамп назвав дурістю французький податок для американських технологічних гігантів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  