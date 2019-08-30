Після "плівок Гончарука": український прем'єр запевняє, що в уряду є план розвитку економіки

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розцінює поширений в інтернеті запис розмови, начебто зроблений у грудні минулого року під час наради в його кабінеті, як спробу завадити роботі нинішньої влади. Про це Гончарук написав у понеділок, 16 січня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На думку українського прем'єра, "із самого початку проти команди президента й уряду працюють багато людей". Їхня мета - зробити так, що нинішній владі "нічого не вдалося", переконаний Гончарук.

Попри такий спротив керівник Кабміну пообіцяв "ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки". Гончарук запевнив, що головна ціль роботи його команди - "перезавантажити країну, зламати стару систему та побудувати нову, без "схематозів і договірняків". Гончарук також наголосив, що Кабмін має стратегію розвитку економіки. "Ми добре розуміємо, що робити. В нас є план", - сказав урядовець, виступаючи на презентації Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року в Києві.

Раніше низка Telegram-каналів поширила аудіозапис, на якому декілька людей обговорюють підготовку доповіді з економічної політики президента, а також причини та наслідки підвищення курсу гривні.

На записах людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про "примітивні" уявлення в економіці президента Володимира Зеленського, а себе називає "профаном в економіці".

Як стверджується, запис було зроблено 16 грудня, і в нараді, крім Гончарука, брали участь заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів та інші.

Згодом Юлія Ковалів спростувала свою участь у нараді.

Фракція "Слуга народу" за відставку прем'єра не голосувала

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у фракції "Слуга народу", запис активно обговорювався напередодні на засіданні фракції. Лунали, зокрема, пропозиції про висловлення недовіри прем'єр-міністру, проте більшість їх не підтримала. "На фракції вчора не обговорювалися кадрові питання", - заявив, своєю чергою, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко агенції "Українські новини". Сам Корнієнко зазначив, що не обурений словами нібито членів уряду і вважає, що їхню справжність не підтверджено.

Пресслужба Кабінету Міністрів повідомила, що не має інформації про справжність поширеного аудіозапису, а повідомлення про заяву про відставку прем'єра не відповідають дійсності. В Управлінні державної охорони України (УДО) так само спростували інформацію про причетність УДО до поширення аудіозапису наради за участю Гончарука.