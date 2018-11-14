 Після перерахунку голосів у Флориді у Сенат США пройшов республіканець Рік Скотт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2018

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Новини

Після перерахунку голосів у Флориді у Сенат США пройшов республіканець Рік Скотт

Ручний перерахунок голосів у Флориді зафіксував перемогу республіканця Ріка Скотта на виборах представника штату у Сенат США. Його суперник демократ Білл Нельсон визнав свою поразку.

Рік Скотт став переможцем на виборах у Сенат США від штату Флорида

Рік Скотт став переможцем на виборах у Сенат США від штату Флорида

Після ручного перерахунку голосів представник Республіканської партії Рік Скотт переміг на виборах у Сенат США від штату Флорида. Він обійшов свого суперника демократа Білла Нельсона на трохи більше, ніж 10 тисяч голосів, отримавши підтримку 50,05 відсотка виборців. Після першого перерахунку голосів різниця між ними була лише 0,15 відсотка. Закон штату вимагає ручного перерахунку бюлетенів, якщо різниця в голосах становить 0,25 відсотка.

Рік Скотт, який був губернатором штату протягом останніх восьми років, закликав до єдності. "Ми повинні робити те, що американці завжди робили: об'єднатися на благо нашого штату та нашої країни", - написав він на своїй сторінці у Facebook у неділю, 18 листопада.

Білл Нельсон вже визнав свою поразку на виборах. "Це була корисна подорож, а також дуже повчальний досвід", - зазначив він, цитує агенція AFP.

Результати виборів у Флориді будуть офіційно підтверджені у вівторок. Втім президент США Дональд Трамп вже привітав переможця. "З першого дня Рік Скотт ніколи не вагався. Він був великим губернатором і буде ще більш прекрасним сенатором, представляючи народ Флориди. Вітаємо Ріка з такою сміливою і успішною кампанією!" - написав він у Twitter.

Раніше кандидат від Демократичної партії США на посаду губернатора Флориди Ендрю Гіллам визнав, що перемогу в боротьбі здобув його суперник республіканець Рон ДеСантіс.

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