Після нападу на мечеті в Крайстчерчі: Париж та Лондон посилили заходи безпеки

Після теракту в новозеландському Крайстчерчі влада Франції та Великобританії посилює заходи безпеки. Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявив у п'ятницю, 15 березня, про запровадження контролю поблизу релігійних установ. Глава контртерористичного підрозділу Скотланд-Ярду Ніл Басу також повідомив про посилення поліцейського патрулювання біля мечетей. Крім того, всі релігійні установи у Великобританії будуть поінформовані про заходи щодо захисту вірян.

Тим часом у всьому світі висловлюють співчуття родинам загиблих і постраждалим внаслідок теракту в Новій Зеландії. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що глибоко уражена тим, що трапилося. "Я сумую разом з новозеландцями за їхніми співвітчизниками, які були атаковані під час мирної молитви у своїх мечетях і вбиті з расистської ненависті", - зазначила вона.

Президент США Дональд Трамп висловив свої співчуття і підтримку Новій Зеландії. "США підтримують Нову Зеландію усім, чим ми можемо", - запевнив американський президент у своєму мікроблозі Twitter.

Солідарність європейців з новозеландцями

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив про "страшний теракт", спрямований проти мусульман, котрі мирно молились. "Коли людей вбивають тільки через їхню релігію, це атака на всіх нас. Ми всі разом стоїмо на боці жертв", - написав він у Twitter.

Своєю чергою, голова Європейської Ради Дональд Туск заявив про солідарність європейців з новозеландцями. "Нещадний напад жодним чином не знизить толерантність і порядність, якими славиться Нова Зеландія", - додав він.

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив співчуття постраждалим і родинам жертв теракту. "Європейський Союз сьогодні сумує разом з вами. Ми завжди стоятимемо на вашому боці і проти тих, хто хоче огидним чином зруйнувати наші суспільства і наш спосіб життя", - наголосив він.

Напад на дві мечеті

Раніше у цей день було скоєно збройний напад на дві мечеті, що знаходяться у п'яти кілометрах одна від одної у новозеландському місті Крайстчерч. Напад, внаслідок якого загинули 49 людей, кваліфіковано як теракт. За повідомленнями ЗМІ, терорист транслював напад в прямому ефірі в соцмережі Facebook. Поліція повідомила, що працює над тим, щоб запобігти поширенню ролика в мережі, і закликала користувачів інтернету не переглядати і не поширювати ймовірний відеозапис нападу.

Після теракту були затримані четверо підозрюваних, одному з них висунуте звинувачення в скоєнні масового вбивства. За даними новозеландських ЗМІ, відповідальність за стрілянину взяв на себе 28-річний громадянин Австралії, який нібито прибув до Нової Зеландії для здійснення цього нападу, а перед цим написав антиіммігрантський маніфест.