Після нападу в Лондоні Джонсон вимагає суворішого підходу щодо терористів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон виступив з різкою критикою нинішньої практики дострокового звільнення засуджених за тероризм. Критика пролунала в суботу, 30 листопада, під час відвідин Джонсоном району поблизу Лондонського мосту, де напередодні озброєний ножем нападник завдав поранень кільком перехожим, двоє з яких згодом померли.

За словами Джонсона, нинішній підхід щодо дострокового звільнення ув'язнених за тероризм - "помилковий". "Звільняти людей, засуджених за терористичні злочини, раніше визначеного терміну покарання - для нас як для суспільства не є доречним", - наголосив Джонсон, цитує агенція новин AFP.

На думку британського прем'єра, потрібно домогтися "належних вироків для небезпечних злочинців, особливо терористів". Тож країна має переглянути нинішній підхід. "Практика автоматичного дострокового звільнення, коли вирок скорочується вполовину, а на волі достроково опиняються справді небезпечні, схильні до насильства злочинці, просто не спрацьовує", - виснував Джонсон, слова якого наводить агенція новин Reuters.

Нагадаємо, нападником на Лондонському мосту виявився 28-річний Усман Хан. Як з'ясувалося, 2012 року Хана засудили до 16 років ув'язнення за тероризм, але за ґратами він провів менше половини цього терміну, потрапивши в грудні минулого року під дострокове звільнення умовно.

За даними британських ЗМІ, як умовно звільнений Хан мав носити електронний браслет.

Представник британської поліції заявив 30 листопада, що, за його даними, Хан дотримувався умов дострокового звільнення. Правоохоронці також стверджують, що нападник на Лондонському мосту діяв без спільників.

Внаслідок учиненого 29 листопада нападу з застосуванням ножа, двоє осіб загинули, ще три людини отримали поранення. Нападника, який мав на собі муляж вибухового пристрою, застрілили правоохоронці.

У червні 2017 року внаслідок нападу з використанням фургона в районі Лондонського мосту від рук зловмисників загинули восьмеро людей. Поліція тоді вбила трьох нападників.