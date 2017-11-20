 Після масових вбивств у США демократи закидають Трампу розпалювання ненависті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2019

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Новини

Після масових вбивств у США демократи закидають Трампу розпалювання ненависті

Расистські заяви Дональда Трампа щодо мігрантів могли надихнути зловмисників на масові вбивства, вважають представники Демократичної партії. Сам Трамп заявив, що нападники є психічно хворими.

Дональд та Меланія Трамп

Дональд та Меланія Трамп

Представники Демократичної партії США звинуватили президента Дональда Трампа у розпалюванні ненависті та расової ворожнечі в країні. Вони вважають, що його риторика могла надихнути на скоєння таких злочинів, як у техаському місті Ель-Пасо, де білий чоловік убив 20 осіб, багато з яких були вихідцями з Мексики.

Зокрема, про це заявив претендент на висунення кандидатом у президенти на виборах 2020 року, сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс. "Мені це неприємно казати, але я вважаю, що всі наявні докази свідчать про те, що ми маємо президента, який є расистом, ксенофобом, який апелює і намагається апелювати до білого націоналізму", - сказав Сандерс в ефірі телеканалу CNN у неділю, 4 серпня. За його словами, очевидно, що Трамп не хоче вбивств невинних людей, однак риторика президента щодо мігрантів могла підштовхнути неврівноважених людей до того, щоб узяти в руки зброю. Він також закликав Трампа припинити расистську, сповнену ненависті та антиіммігрантську риторику. .

Інший претендент на кандидування від Демократичної партії на виборах наступного року Бето О'Рурк, який родом з Ель-Пасо, заявив що з боку Трампа та телеканалу Fox News йде відкритий расизм. "Він заохочує це. Він не тільки терпить це, але і заохочує це", - зазначив О'Рурк.

Голова комітету з розвідки в палаті представників демократ Адам Шифф також заявив про неприпустимість расистських висловлювань з боку глави держави. "Коли президент та інші лідери використовують расистську та негуманну мову, щоб описати мігрантів та мусульман як загарбників, до цього прислухаються розлючені та ізольовані чоловіки зі зброєю. І вони переходять до дій", - написав він у Twitter.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі своєю чергою закликала республіканців у Сенат об'єднати зусилля з демократами для посилення законів про продаж зброї. "Досить означає досить", - наголосила вона, цитує агенція новин dpa.

Трамп вважає нападників психічно хворими

Сам Трамп, коментуючи масові вбивства в Ель-Пасо та Дейтоні, заявив, що "ненависті немає місця в нашій країні", і "ми з нею впораємося". На запитання, чи робитиме він щось у питанні доступності зброї в країні, президент США зазначив, що його уряд вже зробив багато для цього, але ймовірно, має бути зроблено більше. Він вважає, що нападники, які зчиняють стрілянину в США, є передусім психічно хворими людьми. "Це люди з дуже і дуже важкими психічними захворюваннями", - сказав він.

Тим часом розстріл людей в Ель-Пасо, в якому підозрюють 21-річного Патріка Крузіуса, розслідують як внутрішній тероризм. Слідчі перевіряють, чи справді стрілець є автором "маніфесту", знайденого в інтернеті. Серед іншого в цьому тексті йдеться, що скоєна атака "є відповіддю на вторгнення латиноамериканців у Техас". Місцевий прокурор вже оголосив, що клопотатиме про смертну кару для нападника, заявивши, що він "втратив право бути серед нас".

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Внаслідок стрілянини у техаському місті Ель-Пасо загинули щонайменше 20 людей. Поліція вважає, що злочин міг бути скоєний на ґрунті ненависті. (04.08.2019)

Стрілянину у Техасі, внаслідок якої загинули 20 людей, у США розглядатимуть як внутрішній тероризм. Прокурори клопотатимуть про смертну кару для 21-річного нападника. (04.08.2019)

За даними міністерства закордонних справ Мексики, серед вбитих в Ель-Пасо - шестеро мексиканців. Мексика хоче домогтися видачі їй нападника. "Ми розцінюємо ці дії як теракт щодо мексикансько-американської спільноти та мексиканських співвітчизників у США", - заявив голова МЗС країни Марсело Ебрард.

Слідчі в США також намагаються встановити мотиви нападника у Дейтоні у штаті Огайо, який вбив дев'ятьох людей та загинув сам під час нападу. "У нас поки немає відповіді", - сказав заступник начальника поліції міста Метт Карпер щодо мотивів зловмисника. Повідомляється, що нападник серед інших вбив і свою сестру, яка є наймолодшою з усіх жертв. Під час стрілянини загинули шестеро афроамериканців. Зловмисника застрілили поліцейські.

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