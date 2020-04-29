Після звільнення Нефьодова і Верланова: "Бізнес боїться ручного управління"

Невдовзі після звільнення з посад керівника Державної митної служби Максима Нефьодова і Державної податкової служби Сергія Верланова, яке без попередження відбулося на засіданні Кабміну 24 квітня, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) виступила з незвичною заявою, подякувавши цим керівникам за реформи і за відкритий діалог з бізнесом. Нефьодов і Верланов були першими очільниками цих відомств, відібраними на відкритих повноцінних конкурсах. Обидва у різний час прийшли на державну службу з бізнесу та уособлювали собою нове покоління керівників державних відомств. Про те, що означає їхнє звільнення для бізнесу, DW поспілкувалася зі Світланою Михайловською - заступницею виконавчого директора ЄБА.

Deutsche Welle: Пані Михайловська, чому Ваша асоціація виступила з публічною заявою після звільнення керівників митниці й податкової?

Світлана Михайловська: Ці відомства надзвичайно важливі не лише з точки зору наповнення бюджету, але й з точки зору інвестиційної привабливості й бізнес-клімату. Чим більше прозорості в комунікації бізнесу з органами влади й простоти у процедурах, тим легше вести бізнес. За часів головування пана Нефьодова і пана Верланова відбулося чимало позитивних змін. У митній сфері ми раніше довго говорили про запровадження принципу "єдиного вікна", тобто спрощеного проведення митного контролю, коли всі процедури і дозвільні документи отримуються через один-єдиний контакт зі службою. Повноцінне запровадження "єдиного вікна" відбулося саме під керівництвом пана Нефьодова. Загалом наші опитування серед компаній-членів асоціації за підсумками другого півріччя 2019 засвідчили зростання по деяким показникам. Дві третини опитаних особливо позитивно відзначили запровадження "єдиного вікна".

Тобто експортувати та імпортувати українським компаніям тепер значно простіше?

Так, завдяки "єдиному вікну" і численним ІТ-інноваціям. Найбільшим досягненням є запуск єдиного веб-порталу міжнародної торгівлі.

З появою цього сервісу більшість інформації стала відкритою і доступною в оперативному режимі. Це і стан черг на митних пунктах пропуску, це і контроль за виконанням письмових звернень, реєстр митної вартості і багато іншого. Кожна компанія може бачити стан митного оформлення у своєму електронному кабінеті. Прозорість цієї інформації в оперативному режимі дуже важлива для бізнесу, зокрема з точки зору податкового обліку імпортно-експортних операцій і відшкодування ПДВ експортерам. Ці електронні сервіси проявили свою дієвість і в умовах нинішнього карантину. Бізнесу важливо оперативно отримувати інформацію, які пункти пропуску працюють, а які ні, яка ситуація з чергами. Крім всіх цих практичних сервісів, за часів роботи пана Нефьодова була ухвалена низка важливих законів, спрямованих на гармонізацію законодавства з європейським. Ці закони були напрацьовані ще раніше, однак саме Нефьодову вдалося нарешті домогтися їхнього ухвалення у Верховній Раді.

Чи вдалося якось змінити ситуацію з контрабандою, яка традиційно є великою проблемою для України?

Контрабанда не зникла і це питання залишається досить болючим для членів асоціації. Наприклад, рівень збуту нелегально ввезеної електротехніки кілька років тому сягав 60 відсотків на ринку, передовсім в інтернет-торгівлі. Значною проблемою залишається нелегальна торгівля алкоголем і цигарками. Митна служба у діалозі з бізнесом ініціювала законопроект про криміналізацію контрабанди підакцизної продукції. Щоб за це загрожували не лише штрафи, але і кримінальна відповідальність. Проблему контрабанди важко вирішити одномоментно. На це дуже розраховували, коли пан Нефьодов очолив митницю. Адже раніше він був ідеологом запровадження електронної системи державних закупівель "Прозорро". Але все ускладнювалося тим, що митна служба не була єдиним цілим. Існували окремі, юридично незалежні регіональні митниці, а їхні очільники були самі собі керівники. І вирішували всі питання на власний розсуд. Нефьодов розпочав перетворення митниці на єдину структуру і тотальне оновлення кадрового складу, було започатковано практику прозорих конкурсів на керівні посади. Все це давало надію на поступові зміни у питаннях боротьби з контрабандою.

Попри всі ці досягнення, Нефьодова звільнили без пояснень. Це стало для Вас несподіванкою?

Не зовсім. Ми не раз чули про невдоволення керівництва країни роботою Державної митної служби. Надходження до бюджету від митних зборів у першому кварталі суттєво впали. Утім, потрібно ж і розуміти причини, чому падають обсяги надходжень до бюджету. Падає економіка. Крім того, змінюється валютний курс. Нині курс інший, ніж закладений у бюджет. Коли гривня зміцнилася, держава недоотримала надходження від імпорту. Як би там не було, несподіванкою стало не стільки саме звільнення, скільки те, як саме це відбулося. Про це ніхто не попереджав ні Макса Нефьодова, ні Сергія Верланова, обговорення на засіданні Кабміну тривало, наскільки ми знаємо, не більше 30 секунд. Головне побоювання бізнесу у цій ситуації полягає у тому, що ми ще не пройшли точку неповернення у проведенні реформ. Є великий ризик відкоту назад. Серед головних кандидатів на керівництво Державної служби є люди зі старої системи. Ми боїмося, що прозорості знову стане менше, а керівництво відбуватиметься у ручному режимі. Ми також боїмося, що в умовах кризи, коли падає економіка, знижується товарообіг, державний бюджет намагатимуться наповнювати за рахунок штрафів і тиску на бізнес.

Якою залишив після себе Державну податкову службу Сергій Верланов? Там теж відбулися відчутні зміни?

У податковій сфері за останні роки найважливішим було запровадження автоматизованої системи відшкодування ПДВ експортерам. Для нас найважливіше зберегти цю систему, щоби не повернулося "ручне" управління відшкодуванням податку на додану вартість. Так само, як і на митниці, зроблено чимало у напрямку діджиталізації. Оновлюються сервіси для платників податків. Створено окремий підрозділ у Державній податковій службі, який відповідає за контроль за обігом підакцизних товарів. Це значно покращило нашу взаємодію щодо протидії незаконному обігу цих товарів. Під керівництвом Сергія Верланова наша взаємодія з податковою службою була активною. Варто відзначити також прозорий розгляд скарг в рамках процедури адміністративного оскарження окремих податкових рішень. Наші опитування серед членів асоціації за останні півроку засвідчили зниження фіскального тиску на бізнес. 60 відсотків опитаних заявили, що тиску майже або взагалі не було. На півроку раніше такі відповіді давали менше 40 відсотків опитаних.

Замість Сергія Верланова, який прийшов на держслужбу з бізнесу, "на період карантину", фактично без повноцінного конкурсу, керувати податковою призначили Олексія Любченка. Він обіймав керівні посади у податковій адміністрації ще за часів президента Віктора Януковича. Вас влаштовує такий розвиток подій?

Іміджева складова, коли йдеться про керівництво податкової або митної служби, дуже важлива. Від цього залежать очікування щодо прозорості роботи служби і відкритості до комунікації з бізнесом. Але прагматично кажучи, система має працювати таким чином, щоб вона не залежала від прізвища керівника. Тим не менше, для бізнесу дуже важливо бачити прозорий відбір кандидатів на керівництво цими важливими органами. Це - питання довіри. Дуже важливо забезпечити продовження реформ, розпочатих попередніми керівниками Державної податкової і Державної митної служби, продовжити оновлення штату.