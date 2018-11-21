 Після висновку КС Рада готується голосувати за закон про курс на ЄС і НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2018

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Новини

Після висновку КС Рада готується голосувати за закон про курс на ЄС і НАТО

Конституційний суд визнав відповідним Основному закону законопроект про курс на інтеграцію України в ЄС та НАТО. Верховна Рада готується до голосування за цей закон.

Верховна Рада України

Депутати Верховної Ради України готуються до голосування щодо президентського законопроекту про інтеграцію України в Європейський Союз (ЄС) та Північноатлантичний альянс (НАТО). У четвер, 22 листопада, Конституційний суд України надав позитивний висновок щодо відповідності Осеновному закону внесеного президентом законопроекту. За таке рішення проголосували 14 суддів КС, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Текст висновку про конституційність цього законопроекту оприлюднено на сайті судової інстанції. Одразу після оголошення рішення КС президент України Петро Порошенко попрохав депутатів Верховної Ради негайно проголосувати за цей закон. Цей законопроект передбачає внесення змін до Конституції України щодо євроатлантичної інтеграції. "Рух України в ЄС та НАТО є незворотнім. Прошу парламент розглянути це питання невідкладно", - написав Порошенко цього ж дня на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Він повідомив також, що планує бути присутнім у Раді під час голосування.

Згодом голова Верховної Ради України Андрій Парубій доручив комітету з питань правової політики та правосуддя підготувати в обідню перерву рішення щодо цього законопроекту. "Буде символічно, якщо в п'яту річницю початку Революції гідності ми зможемо проголосувати за перше читання змін до Конституції", - сказав Парубій, слова якого наводить "Інтерфакс-Україна".

Потому комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував прийняти за основу законопроект про закріплення в Конституції країни курсу на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.

Один з пунктів цього закону передбачає також виключення пункту про неможливість оренди військами іноземних держав військових баз в Україні.

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