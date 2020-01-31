 Після вибуху на ракетному полігоні РФ продовжить роботу над новою зброєю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2019

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Новини

Після вибуху на ракетному полігоні РФ продовжить роботу над новою зброєю

Росія продовжить роботу над новими зразками озброєнь після того, як на полігоні в Архангельській області при випробуванні ракети з радіоізотопним джерелом живлення стався вибух, заявили в "Росатомі".

На полігоні в Архангельській області, де відбувся вибух

На полігоні в Архангельській області, де відбувся вибух

Попри вибух реактивної установки на військовому полігоні в Архангельській області в Росії продовжать роботу над цим зразком озброєнь. Про це у понеділок, 12 серпня, заявив гендиректор держкорпорації "Росатом" Олексій Лихачов. Під час вибуху загинули п'ятеро співробітників "Росатома" та двоє представників міністерства оборони РФ, повідомила агенція "Інтерфакс". 

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Двоє людей загинули і шестеро були поранені внаслідок вибуху реактивної установки на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. (08.08.2019)

Після вибуху на військовому полігоні в Росії район Білого моря закрили на місяць для судноплавства. У місті Сєверодвінськ зафіксували короткострокове підвищення радіаційного фону. (08.08.2019)

"Кращою пам'яттю для них стане наша подальша робота над новими зразками озброєнь, яка обов'язково буде доведена до кінця", - сказав Лихачов під час поховання співробітників його підприємства, повідомила пресслужба "Росатома".

Раніше "Росатом" повідомив, що в Архангельській області проходили випробування ракети, в складі якої було радіоізотопне джерело живлення. "Ми виконаємо завдання батьківщини, її безпеку буде надійно забезпечено", - заявив Лихачов.

Вибух на морській платформі на військовому полігоні в Архангельській області стався 8 серпня. Після нього було зафіксовано підвищення радіаційного фону. Російська влада вирішила закрити для судноплавства акваторію Двінської затоки Білого моря поблизу полігону на один місяць.

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