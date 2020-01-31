Після вибуху на ракетному полігоні РФ продовжить роботу над новою зброєю

Попри вибух реактивної установки на військовому полігоні в Архангельській області в Росії продовжать роботу над цим зразком озброєнь. Про це у понеділок, 12 серпня, заявив гендиректор держкорпорації "Росатом" Олексій Лихачов. Під час вибуху загинули п'ятеро співробітників "Росатома" та двоє представників міністерства оборони РФ, повідомила агенція "Інтерфакс".

"Кращою пам'яттю для них стане наша подальша робота над новими зразками озброєнь, яка обов'язково буде доведена до кінця", - сказав Лихачов під час поховання співробітників його підприємства, повідомила пресслужба "Росатома".

Раніше "Росатом" повідомив, що в Архангельській області проходили випробування ракети, в складі якої було радіоізотопне джерело живлення. "Ми виконаємо завдання батьківщини, її безпеку буде надійно забезпечено", - заявив Лихачов.

Вибух на морській платформі на військовому полігоні в Архангельській області стався 8 серпня. Після нього було зафіксовано підвищення радіаційного фону. Російська влада вирішила закрити для судноплавства акваторію Двінської затоки Білого моря поблизу полігону на один місяць.