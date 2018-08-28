Після анексії Криму Одеса б'є рекорди за кількістю туристів (відео)

Після анексії Криму туристи віддають перевагу відпочинку в Одесі. Цьогоріч місто вже відвідали майже три мільйони людей. Чим приваблює перлина Чорного моря, з'ясовував німецький кореспондент DW.
Лише за кілька кроків від вичепурених будівель старого міста, відвідувачі можуть побачити зовсім іншу, дещо сонну Одесу. У внутрішніх двориках вирощують виноград. Час тут не має значення. А на Привозі - найважливішому ринку міста - завжди людно. Вранці одесити приходять сюди, щоб скупитися у фермерів з околиць. До прохолоди можна втекти за 40 кілометрів у Нижньодністровський національний природний парк. Тут живе багато рідкісних птахів та тварин, як наприклад, рожевий пелікан. І це лише декілька із численної кількості причин відвідати Одесу:
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