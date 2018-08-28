Після анексії Криму Одеса б'є рекорди за кількістю туристів (відео)

Лише за кілька кроків від вичепурених будівель старого міста, відвідувачі можуть побачити зовсім іншу, дещо сонну Одесу. У внутрішніх двориках вирощують виноград. Час тут не має значення. А на Привозі - найважливішому ринку міста - завжди людно. Вранці одесити приходять сюди, щоб скупитися у фермерів з околиць. До прохолоди можна втекти за 40 кілометрів у Нижньодністровський національний природний парк. Тут живе багато рідкісних птахів та тварин, як наприклад, рожевий пелікан. І це лише декілька із численної кількості причин відвідати Одесу: