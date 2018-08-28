 Після анексії Криму Одеса б′є рекорди за кількістю туристів (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 03.09.2018

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Культура й стиль життя

Після анексії Криму Одеса б'є рекорди за кількістю туристів (відео)

Після анексії Криму туристи віддають перевагу відпочинку в Одесі. Цьогоріч місто вже відвідали майже три мільйони людей. Чим приваблює перлина Чорного моря, з'ясовував німецький кореспондент DW.

Українська туристична перлина на Чорному морі приваблює дедалі більше туристів, і не лише з України

Українська туристична перлина на Чорному морі приваблює дедалі більше туристів, і не лише з України

Лише за кілька кроків від вичепурених будівель старого міста, відвідувачі можуть побачити зовсім іншу, дещо сонну Одесу. У внутрішніх двориках вирощують виноград. Час тут не має значення. А на Привозі - найважливішому ринку міста - завжди людно. Вранці одесити приходять сюди, щоб скупитися у фермерів з околиць. До прохолоди можна втекти за 40 кілометрів у Нижньодністровський національний природний парк. Тут живе багато рідкісних птахів та тварин, як наприклад, рожевий пелікан. І це лише декілька із численної кількості причин відвідати Одесу:  

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