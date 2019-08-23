Пілоти British Airways розпочали 48-годинний глобальний страйк

Пілоти British Airways у понеділок, 9 вересня, розпочинають безпрецедентний 48-годинний страйк. Понад 850 рейсів британського перевізника будуть скасовані у понеділок і вівторок. Страйк може порушити плани тисяч подорожуючих. Повідомляється, що третім днем страйку стане 27 вересня.

Асоціація пілотів британських авіаліній (BALPA) заявила, що авіакомпанія має ділитися своїми прибутками з пілотами. Ті мали миритися зі значними скороченнями зарплат, коли BA переживала економічно скрутні часи. Нині, коли компанія прибуткова, вона має відповідно підвищити заробітну платню своїм пілотам, наголошують у профспілці.

"Страйк коштуватиме компанії значно більше, аніж інвестиція заради того, щоб урегулювати питання", - заявив генеральний секретар BALPA Браян Страттон, закликавши сторони повернутися за стіл перемовин задля врегулювання суперечки.

British Airways у свою чергу зазначає, що їхня пропозиція щодо зарплати справедлива, а акція пілотів - невиправдана. Речник авіаперевізника також висловив готовність до перемовин з профспілкою.

За підрахунками BALPA, дводенна акція коштуватиме перевізнику 44,5 мільйона євро на день. Наслідки страйку пілотів відчуватимуться ще кілька днів. Британське видання The Guardianпише, що страйк порушить плани понад 145 тисяч пасажирів. Зранку у понеділок у British Airways заявили, що змушені були в цей день скасувати майже усі свої внутрішні рейси.