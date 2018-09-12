Під шефом контррозвідки ФРН хитається крісло, його доля вирішиться наступного тижня

У правлячій коаліції Німеччини спалахнула криза через вимоги звільнення керівника німецького Федерального відомства із охорони конституції Ганса-Ґеорґа Маасена (Hans-Georg Maaßen).

Нагадаємо, скандал навколо Маасена виник через висловлені ним раніше сумніви у тому, що в місті Хемніці справді мали місце "облави" на мігрантів, а також в автентичності відео з переслідуванням мігрантів. Упродовж останньої доби до цього додалися обвинувачення на адресу Маасена у тому, що він нібито незаконно передав конфіденційну інформацію депутату Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Утім, у самому відомстві заперечують, що Маасен діяв з порушенням закону, а в міністерстві внутрішніх справ зазначили, що зустрічі керівника відомства з депутатами є частиною його роботи.

Однак якщо напередодні звільнити Маасена категорично вимагали опозиційні політичні сили "Союз 90/Зелені" та Ліва партія, то у четвер, 13 вересня, заклики до відставки пролунали від представників Вільної демократичної партії, а також Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка входить до коаліції. Цього дня генеральний секретар СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil), заявив, що для "керівництва СДПН цілком зрозуміло, що Маасен повинен піти з посади".

Питання подальшої долі Маасена стало предметом закритої зустрічі у четвер очільників трьох коаліційних партій - лідерки Християнсько-демократичного союзу (ХДС), канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel), керівника Християнсько-соціального союзу (ХСС), міністра внутрішніх справ Горста Зеегофера (Horst Seehofer) та лідерки СДПН Андреі Налес (Andrea Nahles). За інформацією речника міністерства внутрішніх справ, лідери трьох партій домовилися, що рішення стосовно подальшого перебування Маасена на посаді буде ухвалене у вівторок, 18 вересня, повідомляє агентство AFP.

Напередодні після засідання парламентського комітету з внутрішніх справ Горст Зеегофер зазначив, що не бачить підстав для відставки Маасена.