Під час фіналу Чемпіонату світу з футболу було затримано 30 осіб

Під час фіналу Чемпіонату світу з футболу у неділю, 15 липня, за різні порушення було затримано понад 30 осіб, повідомила агенція "Інтерфакс". Найбільше число порушників - 19 осіб, було затримано за "проникнення на об'єкт, що охороняється". За спроби вибігти на футбольне поле було затримано шістьох людей

Щодо чотирьох молодих людей, які під час матчу вибігли на поле у поліцейській формі були складені протоколи про адміністративні порушення, повідомили в прес-службі московського главку поліції. Їх звинувачують у порушенні правил поведінки глядачів та незаконному носінні форменого одягу.

Відповідальність за цю акцію взяла арт-група Pussy Riot. На своїй сторінці в Facebook учасники групи заявили, що акцією "Міліціонер вступає в гру" вони вимагали від влади звільнити політичних в'язнів, припинити незаконні арешти на мітингах, а також допустити політичну конкуренцію в країні. За інформацією російської газети "КоммерсантЪ", арт-група готувала свою акцію близько тижня. На стадіон вони потрапили за допомогою паспорта вболівальника, а пізніше передяглися в принесену з собою поліцейську форму.

Їм загрожують штрафи розміром 10 тисяч рублів (близько 140 євро) або обов'язкові роботи на строк до 160 годин із забороною відвідування спортивних заходів на термін до трьох років.