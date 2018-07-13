 Під час фіналу Чемпіонату світу з футболу було затримано 30 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2018

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Новини

Під час фіналу Чемпіонату світу з футболу було затримано 30 осіб

У Москві було затримано понад 30 людей за різні правопорушення під час фіналу Чемпіонату світу з футболу. Щодо учасників групи Pussy Riot, що вибігли на поле під час матчу, порушено адміністративні справи.

Учасниця Pussy Riot і французький футболіст Кіліан Мбаппе

Учасниця Pussy Riot і французький футболіст Кіліан Мбаппе

Під час фіналу Чемпіонату світу з футболу у неділю, 15 липня, за різні порушення було затримано понад 30 осіб, повідомила агенція "Інтерфакс". Найбільше число порушників - 19 осіб, було затримано за "проникнення на об'єкт, що охороняється". За спроби вибігти на футбольне поле було затримано шістьох людей

Щодо чотирьох молодих людей, які під час матчу вибігли на поле у поліцейській формі були складені протоколи про адміністративні порушення, повідомили в прес-службі московського главку поліції. Їх звинувачують у порушенні правил поведінки глядачів та незаконному носінні форменого одягу.

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Збірна Франції вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. У фіналі ЧС-2018 вона обіграла збірну Хорватії з рахунком 4:2. (15.07.2018)

Відповідальність за цю акцію взяла арт-група Pussy Riot. На своїй сторінці в Facebook учасники групи заявили, що акцією "Міліціонер вступає в гру" вони вимагали від влади звільнити політичних в'язнів, припинити незаконні арешти на мітингах, а також допустити політичну конкуренцію в країні. За інформацією російської газети "КоммерсантЪ", арт-група готувала свою акцію близько тижня. На стадіон вони потрапили за допомогою паспорта вболівальника, а пізніше передяглися в принесену з собою поліцейську форму.

Їм загрожують штрафи розміром 10 тисяч рублів (близько 140 євро) або обов'язкові роботи на строк до 160 годин із забороною відвідування спортивних заходів на термін до трьох років.

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