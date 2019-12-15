Під час протестів у Лівані постраждали 70 людей

Щонайменше 70 осіб дістали поранення внаслідок сутичок під час антиурядових акцій протесту в столиці Лівану Бейруті в неділю, 19 січня. З них 30 осіб доправили до лікарень Бейрута, а ще 40 людям надали допомогу на місці, повідомляє ліванське відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста в Лівані на своїй сторінці в Twitter.

Правоохоронці завадили демонстрантам у ліванській столиці потрапити до будівлі місцевого парламенту, зазначає агенція dpa. Напередодні внаслідок сутичок між протестувальниками та силами безпеки поранення дістали понад 200 осіб. Під час протестів демонстранти кидали каміння у правоохоронців, а ті, у свою чергу, відповідали сльозогінним газом, водометами та гумовими кулями.

Масові протести в Бейруті, 18 січня 2020 року

Нагадаємо, що масові протести в Лівані почалися в середині жовтня минулого року і призвели до відставки прем'єр-міністра країни Саада Харірі, про що він оголосив 29 жовтня. 19 грудня колишній міністр освіти та університетський професор Хасан Діаб був призначений новим прем'єр-міністром Лівану за допомогою іранського угруповання "Хезболла" та його союзників. Однак з тих пір йому так і не вдалося сформувати новий уряд.