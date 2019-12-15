 Під час протестів у Лівані постраждали 70 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2020

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Новини

Під час протестів у Лівані постраждали 70 людей

Унаслідок сутичок під час антиурядових протестів у ліванській столиці Бейруті 70 людей дістали поранення, заявили в Червоному Хресті. Напередодні у сутичках постраждали понад 200 осіб.

Між демонстрантами та правоохоронцями в Бейруті відбулися сутички

Між демонстрантами та правоохоронцями в Бейруті відбулися сутички

Щонайменше 70 осіб дістали поранення внаслідок сутичок під час антиурядових акцій протесту в столиці Лівану Бейруті в неділю, 19 січня. З них 30 осіб доправили до лікарень Бейрута, а ще 40 людям надали допомогу на місці, повідомляє ліванське відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста в Лівані на своїй сторінці в Twitter.

Правоохоронці завадили демонстрантам у ліванській столиці потрапити до будівлі місцевого парламенту, зазначає агенція dpa. Напередодні внаслідок сутичок між протестувальниками та силами безпеки поранення дістали понад 200 осіб. Під час протестів демонстранти кидали каміння у правоохоронців, а ті, у свою чергу, відповідали сльозогінним газом, водометами та гумовими кулями.

Масові протести в бейруті

Масові протести в Бейруті, 18 січня 2020 року

Нагадаємо, що масові протести в Лівані почалися в середині жовтня минулого року і призвели до відставки прем'єр-міністра країни Саада Харірі, про що він оголосив 29 жовтня. 19 грудня колишній міністр освіти та університетський професор Хасан Діаб був призначений новим прем'єр-міністром Лівану за допомогою іранського угруповання "Хезболла" та його союзників. Однак з тих пір йому так і не вдалося сформувати новий уряд.

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Сутички між демонстрантами та силовиками в Бейруті: десятки постраждалих

Група мітингарів спробувала прорватися до будівлі парламенту в Бейруті, що спричинило сутички між антиурядовими демонстрантами та силовиками. Повідомляється про десятки поранених. (15.12.2019)  

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