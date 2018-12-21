 Під час протестів у Барселоні постраждали десятки людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2018

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Новини

Під час протестів у Барселоні постраждали десятки людей

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Барселони на знак протесту проти проведення у місті виїзного засідання іспанського уряду. Під час акції постраждали понад 60 людей, 13 були затримані.

На вулиці столиці Каталонії вийшли десятки тисяч людей

На вулиці столиці Каталонії вийшли десятки тисяч людей

Під час антиурядових протестів в Барселоні постраждали 62 людини, серед яких 35 співробітників поліції, повідомила ввечері у п'ятницю, 21 грудня, місцева влада. Також наводяться дані про 13 затриманих осіб.

На акцію, яка переросла в сутички, вийшли близько 40 тисяч осіб, передає агенція AFP. Протестувальники намагалися прорватися через поліцейські бар'єри та кидали у правоохоронців каміння і металеві предмети. Тим часом радикальна сепаратистська група Комітет оборони Республіки (CDR) заблокувала десяток основних доріг у місті.

Протести були викликані засіданням іспанського уряду в Барселоні

Протести були викликані засіданням іспанського уряду в Барселоні

Протести спричинені проведенням в столиці Каталонії виїзного засідання іспанського уряду. За задумом прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, цей крок повинен був ознаменувати деескалацію в конфлікті навколо незалежності регіону. "Ми приїхали сюди, щоб показати нашу симпатію і повагу Каталонії. Ми працюємо заради добробуту всіх наших співгромадян", - заявила речниця уряду Іспанії Ізабель Села за підсумками засідання.

Акція протесту в Барселоні переросла в сутички

Акція протесту в Барселоні переросла в сутички

Нагадаємо, Каталонія вважається одним з найбагатших регіонів Іспанії. У жовтні 2017 року тодішній уряд Каталонії оголосив незалежність від Іспанії після того, як Мадрид заборонив проведення референдуму щодо статусу Каталонії та відмовився визнавати його результати. Кілька тодішніх керівників регіонального каталонського уряду опинилися за ґратами через звинувачення "в заколоті".

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Каталонські урядовці за ґратами - Барселона протестує (03.11.2017)

DW.COM

Приїзд прем'єра Іспанії до Барселони спричинив вуличні заворушення

Рішення прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса провести виїзне засідання іспанського уряду в Барселоні призвело до заворушень. Прихильники незалежності Каталонії блокували вулиці та встрявали в сутички з поліцією. (21.12.2018)  

У Барселоні сталися сутички між поліцією та демонстрантами

Під час акції прихильників незалежності Каталонії агресивно налаштовані мітингарі намагалися атакувати поліцейських. Місцева влада повідомляє про затриманих та поранених. (29.09.2018)  

Акції прихильників незалежності Каталонії переросли у сутички з поліцією

Відзначення річниці проведення референдуму про незалежність Каталонії переросло в сутички з поліцією. На вулиці Барселони 1 жовтня вийшло близько 180 тисяч осіб. (02.10.2018)  

Аудіо й відео до теми

Каталонські урядовці за ґратами - Барселона протестує (03.11.2017)  

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