 Під час протестів у Алжирі були травмовані майже 200 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2019

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Новини

Під час протестів у Алжирі були травмовані майже 200 людей

За офіційними даними алжирської влади, 183 особи були травмовані під час протестів у країні 1 березня. Демонстранти невдоволені рішенням президента Бутефліки вкотре балотуватися на виборах.

183 особи отримали травми у сутичках в Алжирі 1 березня

183 особи отримали травми у сутичках в Алжирі 1 березня

Під час масових акцій протесту в Алжирі, які відбулися у п'ятницю, 1 березня, були травмовані 183 протестувальників. Про це у суботу, 2 березня, повідомило алжирське державне новинне агентство APS з посиланням на інформацію міністерства охорони здоров'я країни. Один з протестувальників помер після серцевого нападу.

Акції протесту в Алжирі тривають близько тижня, утім, наймасовіші демонстрації відбулися 1 березня, коли на вулиці міст вийшли десятки тисяч людей, невдоволених рішенням президента країни Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий термін.

Під час сутичок в Алжирі 1 березня

Під час сутичок в Алжирі 1 березня

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Протести напередодні відбувалися здебільшого мирно, утім, у місті Алжирі, столиці країни, між демонстрантами та поліцією виникли сутички біля президентського палацу. У суботу в столиці Алжиру спостерігається спокійна ситуація, повідомляє агенція Reuters. У суботу демонстрації відбуваються у місті Беджая на півночі країни, інформує агентство новин dpa.

Абдельазіз Бутефліка, якому 2 березня виповнилося 82 роки, обирався на посаду президента вже чотири рази та очолює країну з 1999 року. У 2013 році він пережив інсульт, після чого дуже рідко з'являється на публіці. Чергові президентські вибори в Алжирі мають відбутися 18 квітня 2019 року. Рішення Бутефліки брати участь у перегонах викликало невдоволення багатьох алжирців, які вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє політику далі керувати країною.

 

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