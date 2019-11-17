Під час протестів в Ірані було вбито близько 1500 осіб - Reuters

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї особисто розпорядився придушити антиурядові протести, які сколихнули країну у листопаді. Після цього наказу внаслідок дій силовиків загинули близько 1500 людей, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела у понеділок, 23 грудня.
За їхніми даними, після декількох днів протестів по всій країні аятола Алі Хаменеї 17 листопада зібрав високопосадовців з уряду та силових служб. "Ісламській Республіці загрожує небезпека. Робіть усе, що потрібно, щоб це припинити. Ви маєте мій наказ", - переповіло слова Хаменеї одне з джерел агенції. Цей наказ Хаменеї агенції підтвердили чотири різних джерела. Таким чином іранський лідер дав зелене світло для "найкривавіших репресій проти протестувальників після Ісламської революції 1979 року", зазначає агентство.
Крім того, іранський лідер наголосив, що у разі провалу учасники цієї наради будуть самі за нього відповідальні. На думку учасників наради, протестувальники мали на меті скинути режим. "Вороги хотіли повалити Ісламську Республіку. Потрібна була негайна реакція", - сказало одне із джерел.
Після цього менш ніж за два тижні протестів були вбиті близько 1500 людей. Серед них були щонайменше 17 підлітків та близько 400 жінок, а також декілька силовиків і поліцейських.
Наведена кількість жертв перевищує попередні дані правозахисних організацій та США. Зокрема, у звіті Amnesty International від 16 грудня зазначається, що кількість загиблих становила щонайменше 304 особи. У Державному департаменті США нарахували "багато сотень загиблих" і заявили, що бачили дані, в яких говорилося, що кількість жертв може перевищувати тисячу.
Водночас дані, які отримала агенція Reuters, за словами двох іранських чиновників, які їх надали, ґрунтуються на інформації, зібраній із силових структур, моргів, лікарень та отриманих від судмедекспертів. Агенція зверталась за коментарями до іранського уряду. Утім, там відмовилися коментувати цю інформацію.
Нагадаємо, 15 листопада в Ірані спалахнули протести через підвищення цін на пальне й нормування продажу пального населенню за пільговою ціною. 19 листопада в ООН висловили занепокоєння через "значну кількість загиблих" унаслідок застосування силовиками та поліцією бойових набоїв проти мітингарів.
Крім того, за непідтвердженими даними, в країні заарештували понад тисячу осіб, серед них 180 так званих "підбурювачів" протестів, яким загрожує смертна кара.
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Іран охопили протести
Найбільші протести з 2009 року
В іранських містах тривають акції протестів, що розпочались 28 грудня. Нинішня хвиля демонстрацій - найбільша з 2009 року, коли протестувальники висловлювали незадоволення перемогою Махмуда Ахмадінежада на президентских виборах.
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Іран охопили протести
Незадоволення високими цінами та політикою
У перший день протестів, 28 грудня, вуличні акції у місті Мешхеді на північному сході Ірану переросли у зіткнення демонстрантів з поліцією, не менше 50 людей були затримані. Протестувальники висловлювали незадоволення зростанням цін, безробіттям, а також зовнішньою політикою країни, що призводить до санкцій проти Ірану.
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Іран охопили протести
Протести у Тегерані
29 грудня влада Ірану застерегла людей від участі у подальших акціях, особливо у столиці країни. Однак вже 30 грудня мітинг у Тегерані влаштувала група студентів. Вони скандували "Ні Газа, ні Ліван, життя віддам за Іран" і виступали проти того, що уряд витрачає кошти на підтримку проіранських угруповань на Близькому Сході, а не на розвиток власної країни.
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Іран охопили протести
Сотні затриманих
На вуличних акціях у Тегерані уже в перші дні затримали 200 осіб, 40 з яких влада вважає "ватажками незаконних зібрань". Тепер на них чекає суд. За офіційними даними, дев'ять з десяти затриманих - молодше 25 років.
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Іран охопили протести
Перші загиблі
На антиурядових демонстраціях 30 грудня в місті Доруд на заході Ірану загинули два демонстранти. Місцева влада запевняє: поліція не має відношення, є "докази" того, що в смертях винні бойовики екстремістської "Ісламської держави".
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Іран охопили протести
Telegram та Instagram - заблокували
В останній день 2017 року в Ірані заблокували соцмережу Instagram та месенджер Telegram. Рішення влада пояснила потребою "підтримувати мир та безпеку громадян". Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що блокування програми обміну повідомленнями викликано відмовою його компанії закрити канали зв'язку для протестувальників.
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Іран охопили протести
Роухані: В Ірані кожен має право на власну думку
Президент Ірану Хасан Роухані на засіданні уряду 31 грудня засудив насильство та закликав створювати "можливості для законної критики та протестів". За його словами, Іран - вільна країна, де кожен має право на власну думку.
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Іран охопили протести
Поява політичних слоганів
Попри те, що протести почалися з економічних причин, на вулицях Ірану вже лунають і політичні лозунги. Зокрема антиклерикальні - на фото розірваний плакат з зображенням глави теократичного режиму, Верховного лідера Ірану, аятолли Хаменеї. Кричать також і "Слався Реза-Шах" - монарх Ірану в 1925-1941 році, чию династію Пехлеві повалив аятолла Рухолла Хомейні, перший лідер ісламської республіки.
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Іран охопили протести
Тривожна статистика
Число жертв протестів продовжує зростати. Лише 2 січня офіційно відомо про загибель одного вартового революції, одного поліцейського, одного випадкового перехожого та шістьох демонстрантів. Загалом ідеться вже про не менше 21 загиблого за останні дні.
Автор: Ілля Коваль, Стас Соколов
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Фотогалерея: Дев'ять тисяч років культури в Ірані
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Автор: Максим Сидоржевський