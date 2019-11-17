Під час протестів в Ірані було вбито близько 1500 осіб - Reuters

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї особисто розпорядився придушити антиурядові протести, які сколихнули країну у листопаді. Після цього наказу внаслідок дій силовиків загинули близько 1500 людей, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела у понеділок, 23 грудня.

За їхніми даними, після декількох днів протестів по всій країні аятола Алі Хаменеї 17 листопада зібрав високопосадовців з уряду та силових служб. "Ісламській Республіці загрожує небезпека. Робіть усе, що потрібно, щоб це припинити. Ви маєте мій наказ", - переповіло слова Хаменеї одне з джерел агенції. Цей наказ Хаменеї агенції підтвердили чотири різних джерела. Таким чином іранський лідер дав зелене світло для "найкривавіших репресій проти протестувальників після Ісламської революції 1979 року", зазначає агентство.

Крім того, іранський лідер наголосив, що у разі провалу учасники цієї наради будуть самі за нього відповідальні. На думку учасників наради, протестувальники мали на меті скинути режим. "Вороги хотіли повалити Ісламську Республіку. Потрібна була негайна реакція", - сказало одне із джерел.

Після цього менш ніж за два тижні протестів були вбиті близько 1500 людей. Серед них були щонайменше 17 підлітків та близько 400 жінок, а також декілька силовиків і поліцейських.

Наведена кількість жертв перевищує попередні дані правозахисних організацій та США. Зокрема, у звіті Amnesty International від 16 грудня зазначається, що кількість загиблих становила щонайменше 304 особи. У Державному департаменті США нарахували "багато сотень загиблих" і заявили, що бачили дані, в яких говорилося, що кількість жертв може перевищувати тисячу.

Водночас дані, які отримала агенція Reuters, за словами двох іранських чиновників, які їх надали, ґрунтуються на інформації, зібраній із силових структур, моргів, лікарень та отриманих від судмедекспертів. Агенція зверталась за коментарями до іранського уряду. Утім, там відмовилися коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, 15 листопада в Ірані спалахнули протести через підвищення цін на пальне й нормування продажу пального населенню за пільговою ціною. 19 листопада в ООН висловили занепокоєння через "значну кількість загиблих" унаслідок застосування силовиками та поліцією бойових набоїв проти мітингарів.

Крім того, за непідтвердженими даними, в країні заарештували понад тисячу осіб, серед них 180 так званих "підбурювачів" протестів, яким загрожує смертна кара.

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