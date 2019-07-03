Під час протестів в Гонконгу затримали п'ятьох демонстрантів

Під час масової акції протесту, яка відбулась в Гонконгу у неділю, 7 липня, поліцією затримані щонайменше п'ятеро людей. Їх обвинувачують в нападі на співробітників поліції та опору діям правоохоронців, повідомила агенція AFP. За різними оцінками, в демонстрації загалом взяли участь від 56 тисяч до 230 тисяч протестувальників. Деякі з них чинили опір правоохоронцям, повідомила поліція.

В черговій акції протесту взяли участь десятки тисяч людей

Активісти, своєю чергою, заявили, що мітинг проходив мирно. За їхніми даними, поліція заблокувала демонстрантів щитами, через що почались сутички. За даними активіста Джошуа Вонга, поліцейські атакували та побили демонстрантів. Це "ще один приклад надмірного застосування сили поліцією", написав він у Twitter, розмістивши там фотографії поранених демонстрантів.

Місцева газета South China Morning Post також повідомила про "хаос" на вулицях. На знімках видання видно, як поліцейські використовують кийки та перцевий аерозоль проти демонстрантів.

Учасники акції протесту в Гонконгу

Нагадаємо, останніми тижнями сотні тисяч жителів Гонконгу виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

На тлі масових протестів 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений строк, оскільки громадськість висловлює сумніви щодо цього документа, а в місті потрібно відновити спокій. Раніше Лам підтримувала законопроєкт про екстрадицію.