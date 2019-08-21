 Під час наступу сирійських військ в Ідлібі постраждали профінансовані Німеччиною лікарні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2019

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Новини

Під час наступу сирійських військ в Ідлібі постраждали профінансовані Німеччиною лікарні

Внаслідок бомбардувань сирійської провінції Ідліб, яка контролюється повстанцями, зруйновані шість лікарень, фінансовані Німеччиною.

Зруйнована лікарня у сирійському місті Кафр-Набаль

Зруйнована лікарня у сирійському місті Кафр-Набаль

Під час наступу урядових військ Сирії за підтримки Росії на провінцію Ідліб, який розпочався у квітні цього року, масштабні бомбардування призвели до руйнації низки цивільних об'єктів. Серед них шість клінік, спорудження яких профінансувала Німеччина. Про це у п’ятницю, 23 серпня, інформагенції dpa повідомили представники міністерств закородонних справ та економічного розвитку ФРН.

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Через удари російської авіації в Сирії загинули щонайменше десятеро мирних жителів. Міноборони РФ повідомило про знищення системи залпового вогню терористів біля населеного пункту. (20.05.2019)

Через загострення ситуації у сирійській провінції Ідліб з початку серпня близько 70 тисяч мирних жителів були змушені залишити свої будинки. Біженці перебувають у дуже складних умовах. (21.08.2019)

Крім того, за даними німецького МЗС, нападу зазнали чотири санітарні автомобілі та 12 центрів гуманітарної організації "Білі шоломи", яка надає медичну допомогу цивільному населенню на територіях, підконтрольних у Сирії опозиційним угрупванням. Кошти на ці об’єкти також надала ФРН.  

За даними ООН, уряд Сирії за підтримки Росії бомбардував цивільні об'єкти прицільно. Внаслідок наступу військ президента Сирії Башара Асада загинули сотні людей, серед яких працівники партнерських організацій та цивільні.

Провінція Ідліб, що на північному заході Сирії, досі контролюється повстанцями - коаліцією ісламських угруповань "Хайят Тахрір аш-Шам", що пов'язують з терористичною організацією "Аль-Каїда", та світським озброєним "Фронтом національного визволення", який підтримує Туреччина.

Від часу початку урядової військової операції проти повстанців Ідліб залишили понад 570 тисяч осіб.  

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