Під час виборів у Нігерії було вбито 16 осіб

Щонайменше 16 людей були вбиті у день голосування на загальних президентських та парламентських виборах у Нігерії у суботу, 23 лютого. За даними громадської організації Situation Room, яка моніторить проведення голосування, інциденти, що привели до загибелі людей, стались у восьми штатах. Організація повідомила також про порушення правил голосування та підпалення виборчих скриньок та документів в місті Лагос.

Зокрема, у південному штаті Ріверс невідомі бойовики застрелили колишнього лідера місцевого самоврядування та його брата в районі Андоні, повідомили в поліції. Обидві жертви були членами правлячої партії "Загальний прогресивний конгрес" чинного президента Мухаммаду Бухарі. Окрім того, одягнуті у військову форму люди заходили в деякі виборчі дільниці в районі міста Окріка у штаті Ріверс та забирали матеріали для голосування, повідомив представник поліції.

Також були окремі повідомлення про насильство та напади на виборчі дільниці по всій країні. На одній виборчій дільниці в районі Яба в Лагосі стались сутички, коли невідомі роздавали виборцям готівку. Окрім того, місцеві жителі повідомляють про залякування виборців бандитами. Повідомляється, що явка на вибори нижча у порівнянні з минулими роками.

За даними аналітичного центру SBM Intelligence, з жовтня минулого року у країні стались 67 випадків насильства, пов'язаних з виборами, в яких загинули 233 людини - в середньому по дві людини на день.

В якості виборців зареєстрували 84 мільйони нігерійців. Однак взяти участь у голосуванні зможуть лише 72,7 мільйона з них - ті, хто забрав свої картки виборця. Окрім президента, жителі Нігерії також обирають 360 депутатів Палати представників та 109 сенаторів з 6500 кандидатів на ці посади. Результати голосування очікують на початку наступного тижня.

Нігерія є найбільшою за населенням країною Африки та лідером за видобутком нафти на континенті. Утім, за оцінками, близько 87 мільйонів зі 190-мільйонного населення країни живуть у крайній бідності.