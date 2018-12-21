Під час виборів у Бангладеш загинуло щонайменше 12 осіб

Голосування на парламентських виборах у Бангладеш, що відбувається в неділю, 30 грудня, затьмарене спалахами насильства, які призвели до загибелі щонайменше 12 осіб.
Люди гинули як під час сутичок між активістами правлячої партії "Авамі Ліга" (Народна ліга) та опозиційної Націоналістичної партії Бангладеш (BNP), так і просто на виборчих дільницях, де кілька осіб застрелили поліцейські. Загинув також один предстваник поліції.
Саме ж голосування на виборчих дільницях відбувається за посилених заходів безпеки. Перемогу на виборах прогнозують партії "Авамі Ліга". Її лідерка, прем'єр-міністерка країни Шейх Хасіна очолює країну з 2009 року, а до цього вона була керівником уряду з 1996 до 2001 року. Критики закидають їй прагнення встановити в країні авторитаризм через наступ на опозицію, зокрема, нещодавнє ув'язнення опонентки Хасіни, колишньої прем'єр-міністерки та лідерки опозиції Халеди Зіу. З іншого боку, завдяки економічному зростанню та відкриттю кордонів для біженців рохінджа із сусідньої М'янми уряд Шейх Хасіна отримує також і схвальні відгуки.
Передвиборча кампанія також проходила на тлі спалахів насильства, що виникали між прихильниками "Авамі Ліги" та BNP. У зв'язку з цим до охорони правопорядку в країні під час виборів було залучено 600 тисяч представників силових органів. Влада країни також розпорядилася у день виборів вимкнути мобільний інтернет на території всієї країни, щоб "запобігти поширенню чуток", які можуть спровокувати заворушення.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Їх жене відчай
Ця сім'я рохінджа була змушена покинути свою батьківщину. Уже багато днів вони в дорозі й мусять перетнути річку Наф, що на кордоні між М'янмою та Бангладеш, щоб опинитися у безпеці. Їхня ціль - табір для біженців у прикордонному місті Кокс-Базар. Усі їхні пожитки вмістилися у пластиковий пакет та корзину.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Перешкоди на шляху
На іншому березі прикордонної річки рухатися далі біженцям рохінджа перешкоджають військові з Бангладеш. Між тим, за офіційними даними, до Бангладеш з М'янми втекли, починаючи від серпня, понад 600 тисяч мусульман рохінджа.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Оманливі спокійні водойми
Перетнути річку Наф на човні коштує в еквіваленті близько 40 євро з людини. За місячного доходу в близько 50 євро така можливість доступна лише деяким людям. Знову і знову під час перетину річки трапляються нещастя - багато людей розплачуються за свою втечу життям.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
В очікуванні
Цій жінці і її дітям вдалося перетнути Наф і дістатися безпечного Бангладеш. Чекаючи на переході кордону в Паланг Кхалі, щоб їх пропустили до табору для біженців, після довгої і виснажливої втечі вони вирішили освіжится у водоймі на розташованому поблизу рисовому полі.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Невизначене майбутнє
Після перетину кордону сотні біженців рохінджа мають чекати, щоб їх пропустили далі. Більшість з них вирушає далі в напрямку міста Кокс-Базар, де виник один з найбільших у світі таборів для біженців.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
У тісноті й без даху над головою
Тисячі рохінджа, вигнані зі своїх домівок, живуть у таборах для біженців у Бангладеш - у тісноті, часто без доступу до туалетів і питної води. Табори вже давно переповнені, назріває гуманітарна катастрофа. Міжнародні благодійні організації уже не можуть впоратися із ситуацією.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Випалена земля
Криза у штаті Ракхайн на заході М'янми загострилася після того, як наприкінці серпня група озброєних рохінджа вчинила кілька смертельних нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію - сотні людей було вбито, їхні будинки та поля спалені. ООН заявляє про злочини проти людяності та етнічні чистки з метою вигнати мусульман з переважно буддійської країни.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Критика на адресу Аунг Сан Су Чжі
Фактичну очільницю уряду М'янми, нобелівську лауреатку Аунг Сан Су Чжі неодноразово критикувала міжнародна спільнота. Вона хоч і закликала до національної єдності, але уряд Сан Су Чжі й надалі розглядає рохінджа як нелегальних іммігрантів. Впливовий очільник армії Мін Аунг Хлаінг також не відступає від своєї жорсткої позиції щодо рохінджа.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Настанови Папи
27 листопада 2017 року М'янму відвідав Папа Римський Франциск. Під час зустрічі з Аунг Сан Су Чжі він закликав місцеву владу дотримуватися прав людини та поважати кожну етнічну групу. У відповідь на це Сан Су Чжі пообіцяла, що її уряд постарається захистити права "всіх" людей.
Автор: Сабріна Мюллер-Плотніков, Наталія Мехед