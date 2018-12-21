Під час виборів у Бангладеш загинуло щонайменше 10 осіб

Голосування на парламентських виборах у Бангладеш, що відбувається в неділю, 30 грудня, затьмарене спалахами насильства, які призвели до загибелі щонайменше десяти осіб.

Троє прихильників опозиції були застрелені поліцією, а ще шестеро - загинули під час сутичок між активістами правлячої партії "Авамі Ліга" (Народна ліга) та опозиційної Націоналістичної партії Бангладеш (BNP), інформує агенція AFP. У поліції стверджують, що вимушено застрелили активістів, застосувавши зброю для самооборони. Також у сутичках загинув представник поліції. Таким чином, від початку виборчої кампанії, що стартувала 8 листопада, загальна кількість загиблих зросла до 14 осіб.

Саме ж голосування на виборчих дільницях відбувається за посилених заходів безпеки. Перемогу на виборах прогнозують партії "Авамі Ліга". Її лідерка, прем'єр-міністерка країни Шейх Хасіна очолює країну з 2009 року, а до цього вона була керівником уряду з 1996 до 2001 року. Критики закидають їй прагнення встановити в країні авторитаризм через наступ на опозицію, зокрема, нещодавнє ув'язнення опонентки Хасіни, колишньої прем'єр-міністерки та лідерки опозиції Халеди Зіу. З іншого боку, завдяки економічному зростанню та відкриттю кордонів для біженців рохінджа із сусідньої М'янми уряд Шейх Хасіна отримує також і схвальні відгуки.

Передвиборча кампанія також проходила на тлі спалахів насильства, що виникали між прихильниками "Авамі Ліги" та BNP. У зв'язку з цим до охорони правопорядку в країні під час виборів було залучено 600 тисяч представників силових органів. Влада країни також розпорядилася у день виборів вимкнути мобільний інтернет на території всієї країни, щоб "запобігти поширенню чуток", які можуть спровокувати заворушення.