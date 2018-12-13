 Підтримка собору: десять годин на морозі в очікуванні благої звістки | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Підтримка собору: десять годин на морозі в очікуванні благої звістки

Поки у Софії Київській відбувався об'єднавчий собор, на Софіївській площі кілька тисяч вірян чекали звістки про обрання предстоятеля помісної православної церкви в Україні.

Підтримка собору: десять годин на морозі в очікуванні благої звістки

Десять годин очікування результатів об'єднавчого собору православних конфесій на морозі були справжнім випробуванням для тих, хто вирішив стати учасником історичної події та помолитися за створення помісної православної церкви України. Від самого ранку суботи, 15 грудня, потрапити на Софіївську площу, де поблизу в Софії Київській відбувався собор, можна було лише через рамки-металошукачі , вистоявши велику чергу. Людей та речі ретельно оглядали, а вибухівку серед натовпу винюхували спеціально навчені собаки. Металевими парканами правоохоронці розділили площу на сектори, аби уникнути штовханини серед бажаючих підтримати об'єднавчий собор.

Об'єднання хочуть усі

А їх виявилося чимало - кілька тисяч вірян. Багато з них приїхали з регіонів автобусами та гуртувалися під табличками з назвами своїх населених пунктів. "Нас тут багато: майже півселища. Наш священик організував автобус, сіли та й приїхали в Київ, бо ж така історична подія, і ми тепер її учасники. Ми молимося за мир, за об'єднання", - каже безробітний Юрій із селища Городок Хмельницької області.

Віряни з Городка Хмельницької області на Софіській площі

Віряни з Городка Хмельницької області на Софіській площі

Організовані групи прибули з Івано-Франківської, Рівненської, Вінницької та інших областей. Дехто зі спостерігачів почав згадувати про використання адмінресурсу, коли представники влади масово звозять людей на акції чи державні свята. Однак самі віряни спростовували такі закиди. "Я приватний підприємець. Як і хто мене може змусити приїхати? Адміністрація дала автобуси, хто захотів, сів та приїхав. Ми стояли п’ять років тому на запорізькому Майдані, а тепер вирішили приїхати сюди, бо це важливо. Україні потрібна своя православна церква, і вона має бути єдина для всіх", - каже приватний підприємець Олег Онишкевич із Запоріжжя.

За його словами, в його місті Українська православна церква Московського патріархату протидіє створенню помісної православної церкви в Україні, однак багато хто в Запоріжжі чекав об'єднавчого собору. "Через постійні конфлікти на релігійному ґрунті, які провокує УПЦ МП, багато хто з родичів свариться. Люди не спілкуються, тому навіть прихожани Московського патріархату хочуть найскорішого об'єднання. Вони бояться самі активно виступати, але чекають цього", - відзначає Онишкевич.

На сцені в цей час виступали урядовці, громадські діячі, поети, письменники, історики, релігієзнавці, артисти. Вони розповідали про історичний шлях України до власної помісної православної церкви, про те, чому це не вдалося сто років тому, і як це стало можливим зараз. Згодом на сцену вийшли військові капелани і провели спільну молитву разом з тими, хто прийшов на Софіївську площу.

Новообраний предстоятель

Над учасниками акції майоріли численні українські прапори

Над учасниками акції майоріли численні українські прапори

По обіді люди почали поступово розходитись, оскільки на вулиці було морозно, а вістей з собору не було. Пункти обігріву, де наливали вірянам гарячий чай та каву, були переповнені, тож дехто перемістився в Михайлівський собор погрітися та помолитися. Так тривало до вечора, коли на сцену вийшов президент України Петро Порошенко з новообраним предстоятелем помісної православної церкви в Україні. Ним став 39-літній митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній (Сергій Думенко), який є намісником предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета. Люди зустрічали його вигуками "Слава!" та "Вітаємо!".

DW.COM

Результатом об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату стало створення автокефальної помісної православної церкви. Її предстоятелем став представник УПЦ КП, митрополит Епіфаній. (15.12.2018)

Митрополит УПЦ МП Онуфрій закликав єпископів не брати участь в об'єднавчому соборі. Що думають про автокефалію його односельчани? DW побувала у рідному селі Онуфрія на Буковині. (14.12.2018)

"Цей день увійде, або вже увійшов в історію як священний день, день створення автокефальної помісної православної церкви. День остаточної незалежності здобуття нашої незалежності від Росії. Україна вже не буде пити з московської чаші, московського труту", - заявив Порошенко зі сцени, представляючи Епіфанія. Сам Епіфаній закликав ієрархів і вірян приєднуватися до нової церкви. "Я б хотів закликати всіх наших співбратів, архієреїв, всіх вірних до новоствореної єдиної української православної церкви. Двері нашої церкви відкриті для всіх", - сказав митрополит на Софійській площі після завершення собору.

Люди на площі скандували "Закликаємо!". У багатьох на очах у той момент були сльози. "Такий молодий у нас митрополит, неочікувано. Але ми віримо, що він принесе нам  мир і об'єднання. Ми молимося за це увесь час", - поділилася з DW своїми враженнями від предстоятеля нової церкви Тетяна Піщанська, пенсіонерка з Крижополя Вінницької області.

Дивитись відео 01:37
Now live
01:37 хв

Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018)

  • Вселенський патріарх Варфоломій І

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Рішення Вселенського патріархату

    Ще в жовтні 2018 року синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії Українській церкві. Було скасовано указ 1686 року, згідно з яким Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Москви, а також відновлено канонічний статус предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та глави Української автокефальної православної церкви Макарія.

  • Софійський собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Нова православна церква в Україні

    15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбувся об'єднавчий помісний собор, на якому було засновано помісну православну церкву України.

  • Митрополит Епіфаній

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Предстоятелем став митрополит Епіфаній

    Предстоятелем помісної православної церкви України обрано митрополита Епіфанія з Української православної церкви Київського патріархату. Він вважається найближчим сподвижником очільника УПЦ КП Філарета. Сам Філарет не висував своєї кандидатури.

  • Об'єднавчий собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Собор в закритому режимі

    В об'єднавчому соборі взяли участь 192 делегати. Засідання проходило в закритому режимі, без представників ЗМІ.

  • Петро Порошенко на об'єднавчому соборі у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Не без політики

    На об'єднавчому помісному соборі в Києві не обійшлося без політики. Серед учасників собору був також і президент України Петро Порошенко (ліворуч), котрий засідав у президії поруч із представником Константинопольського патріархату.

  • Мітинг поблизу Софійского собору в Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Незалежна й рівноправна

    Українська церква стала автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами. Синод нової церкви буде складатися з 12 архієреїв. Кожні півроку половина синоду буде підлягати ротації, а термін повноважень члена синоду становитиме один рік.

  • Об'єднавчий помісний собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    "Велике державне питання"

    У своєму виступі на соборі президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору і "всім, хто вірив в те, що це можливо", "хто за це боровся". "Зараз вирішується велике державне питання, - наголосив президент. - І я хочу сказати тим, хто зібрався: ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви".

  • Демонстрація в Києві поблизу Софійского собору

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Тисячі вірян з усієї України

    На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.

  • Патріарх РПЦ Кирил і президент РФ Володимир Путін

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    РПЦ розірвала відносини з Константинополем

    Російська православна церква (РПЦ) виступає проти надання автокефалії Українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Москві Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладену РПЦ анафему на Філарета.

  • Києво-Печерська Лавра

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор

    Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).

    Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков


DW.COM

Як в Україні створювалася помісна православна церква

На об'єднавчому помісному соборі в Києві було обрану главу нової помісної православної церкви України та затверджено її статут. (15.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018)  

Також за темою

Kiew unabhängige ukrainische orthodoxe Kirche

У Києві розпочався об'єднавчий собор православних церков 15.12.2018

У Соборі Святої Софії відбувається об'єднавчий собор православних церков України, на якому оберуть предстоятеля майбутньої Української православної церкви.

Ukraine Kiew Gründung der unabhängigen orthodoxen Kirche

Об'єднавчий cобор: в Україні створили помісну церкву та обрали її голову 15.12.2018

Результатом об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату стало створення автокефальної помісної православної церкви. Її предстоятелем став представник УПЦ КП, митрополит Епіфаній.

Ukraine Kiew - Massengebet teil um dem Ökumenischen Patriarchat in Istanbul für die Genehmigung zur Gründung der unabhängigen Kirche zu danken

Об'єднавчий собор православних церков: як він відбуватиметься 15.12.2018

Українські православні церкви зберуться 15 грудня на об'єднавчий собор задля обрання предстоятеля Української православної церкви. Це дасть змогу отримати згодом томос. УПЦ МП бойкотує цей захід.

Реклама

Докладно

Об'єднавчий собор у Києві

Об'єднавчий cобор: в Україні створили помісну церкву

Результатом об'єднавчого собору в Києві стало створення автокефальної помісної церкви. 

Україна, Росія та ЄС обговорять питання транзиту газу у січні

Єврокомісія запросила РФ і Україну на переговори щодо газу

Україна, Росія та ЄС обговорять питання транзиту газу. Чинний контрант щодо транзиту закінчуються в кінці 2019 року.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  