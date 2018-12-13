Підтримка собору: десять годин на морозі в очікуванні благої звістки

Десять годин очікування результатів об'єднавчого собору православних конфесій на морозі були справжнім випробуванням для тих, хто вирішив стати учасником історичної події та помолитися за створення помісної православної церкви України. Від самого ранку суботи, 15 грудня, потрапити на Софіївську площу, де поблизу в Софії Київській відбувався собор, можна було лише через рамки-металошукачі , вистоявши велику чергу. Людей та речі ретельно оглядали, а вибухівку серед натовпу винюхували спеціально навчені собаки. Металевими парканами правоохоронці розділили площу на сектори, аби уникнути штовханини серед бажаючих підтримати об'єднавчий собор.

Об'єднання хочуть усі

А їх виявилося чимало - кілька тисяч вірян. Багато з них приїхали з регіонів автобусами та гуртувалися під табличками з назвами своїх населених пунктів. "Нас тут багато: майже півселища. Наш священик організував автобус, сіли та й приїхали в Київ, бо ж така історична подія, і ми тепер її учасники. Ми молимося за мир, за об'єднання", - каже безробітний Юрій із селища Городок Хмельницької області.

Віряни з Городка Хмельницької області на Софіській площі

Організовані групи прибули з Івано-Франківської, Рівненської, Вінницької та інших областей. Дехто зі спостерігачів почав згадувати про використання адмінресурсу, коли представники влади масово звозять людей на акції чи державні свята. Однак самі віряни спростовували такі закиди. "Я приватний підприємець. Як і хто мене може змусити приїхати? Адміністрація дала автобуси, хто захотів, сів та приїхав. Ми стояли п’ять років тому на запорізькому Майдані, а тепер вирішили приїхати сюди, бо це важливо. Україні потрібна своя православна церква, і вона має бути єдина для всіх", - каже приватний підприємець Олег Онишкевич із Запоріжжя.

За його словами, в його місті Українська православна церква Московського патріархату протидіє створенню помісної православної церкви в Україні, однак багато хто в Запоріжжі чекав об'єднавчого собору. "Через постійні конфлікти на релігійному ґрунті, які провокує УПЦ МП, багато хто з родичів свариться. Люди не спілкуються, тому навіть прихожани Московського патріархату хочуть найскорішого об'єднання. Вони бояться самі активно виступати, але чекають цього", - відзначає Онишкевич.

На сцені в цей час виступали урядовці, громадські діячі, поети, письменники, історики, релігієзнавці, артисти. Вони розповідали про історичний шлях України до власної помісної православної церкви, про те, чому це не вдалося сто років тому, і як це стало можливим зараз. Згодом на сцену вийшли військові капелани і провели спільну молитву разом з тими, хто прийшов на Софіївську площу.

Новообраний предстоятель

Над учасниками акції майоріли численні українські прапори

По обіді люди почали поступово розходитись, оскільки на вулиці було морозно, а вістей з собору не було. Пункти обігріву, де наливали вірянам гарячий чай та каву, були переповнені, тож дехто перемістився в Михайлівський собор погрітися та помолитися. Так тривало до вечора, коли на сцену вийшов президент України Петро Порошенко з новообраним предстоятелем помісної православної церкви в Україні. Ним став 39-літній митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній (Сергій Думенко), який є намісником предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета. Люди зустрічали його вигуками "Слава!" та "Вітаємо!".

"Цей день увійде, або вже увійшов в історію як священний день, день створення автокефальної помісної православної церкви. День остаточної незалежності здобуття нашої незалежності від Росії. Україна вже не буде пити з московської чаші, московського труту", - заявив Порошенко зі сцени, представляючи Епіфанія. Сам Епіфаній закликав ієрархів і вірян приєднуватися до нової церкви. "Я б хотів закликати всіх наших співбратів, архієреїв, всіх вірних до новоствореної єдиної української православної церкви. Двері нашої церкви відкриті для всіх", - сказав митрополит на Софійській площі після завершення собору.

Люди на площі скандували "Закликаємо!". У багатьох на очах у той момент були сльози. "Такий молодий у нас митрополит, неочікувано. Але ми віримо, що він принесе нам мир і об'єднання. Ми молимося за це увесь час", - поділилася з DW своїми враженнями від предстоятеля нової церкви Тетяна Піщанська, пенсіонерка з Крижополя Вінницької області.

Дивитись відео 01:37 Now live 01:37 хв Поділитись Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ACFu Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018)