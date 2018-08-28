 Підсумок акцій у Хемніці: 18 травмованих, 37 правопорушень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2018

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Новини

Підсумок акцій у Хемніці: 18 травмованих, 37 правопорушень

У двох масових акціях у Хемніці 1 вересня, за оцінкою поліції, взяли участь понад 11 тисяч осіб. Попри загалом мирний характер акцій, було зафіксовано низку правопорушень.

Акція прихильників правих поглядів у Хемніці, 1 вересня 2018 року

Акція прихильників правих поглядів у Хемніці, 1 вересня 2018 року

Під час багатотисячних акцій, які відбулись у суботу, 1 вересня, у німецькому місті Хемніці у федеральній землі Саксонія, було травмовано 18 осіб. Про це в неділю, 2 вересня, повідомили у поліції міста. Крім того, поліцейськими було зафіксовано під час демонстрацій 37 правопорушень, інформує агенція dpa. Загалом же акції пройшли мирно.

Щодо правопорушень, то серед них, як повідомили у поліції, - пошкодження чужої власності, завдання тілесних ушкоджень, спротив поліції та використання забороненої символіки.

Акції відбулись мирно, проте кілька десятків правопорушень було зафіксовано

Акції відбулись мирно, проте кілька десятків правопорушень було зафіксовано

За даними поліції, в масових заходах взяли участь близько 11 тисячі осіб, а правопорядок під час акцій забезпечували 1800 поліцейських. При цьому, окрім представників правоохоронних органів Саксонії, до підтримання порядку на вулицях Хемніца були залучені їхні колеги із низки інших федеральних земель ФРН.

Для підтримки правопорядку у Хемніці були залучені значні сили поліції

Для підтримки правопорядку у Хемніці були залучені значні сили поліції

У суботу у Хемніці спочатку відбулася демонстрація "Серце замість цькування", близько 2500 учасників якої виступили проти ксенофобії. Пізніше того ж дня в місті провели свою "жалобну ходу" правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН), руху Pegida та місцевої організації Pro Chemnitz.

Низку масових акцій у Хемніці спровокувало вбивство в ніч на 26 серпня місцевого жителя, 35-річного німця. У вбивстві підозрюють двох мігрантів - іракця та сирійця. Після цього у місті відбулися масові демонстрації за участю праворадикалів та їхніх противників. Мали місце також напади правих на мігрантів. Події в Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині.

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