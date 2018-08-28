Підсумок акцій у Хемніці: дев'ятеро травмованих, 25 правопорушень

У двох масових акціях у Хемніці 1 вересня, за оцінкою поліції, взяли участь понад дев'ять тисяч осіб. Попри загалом мирний характер акцій, було зафіксовано низку правопорушень.
Під час багатотисячних акцій, які відбулись у суботу, 1 вересня, у німецькому місті Хемніці у федеральній землі Саксонія, було травмовано дев'ятеро осіб. Про це ввечері у суботу повідомили у поліції міста. Крім того, поліцейськими було зафіксовано під час демонстрацій 25 правопорушень, інформує агенція dpa. Загалом же акції пройшли мирно.
Жодних подробиць щодо травмованих осіб у поліції не повідомили. Щодо правопорушень, то серед них, як повідомили у поліції, - пошкодження чужої власності, завдання тілесних ушкоджень, спротив поліції та використання забороненої символіки.
За даними поліції, в масових заходах взяли участь близько 9,5 тисячі осіб, а правопорядок під час акцій забезпечували 1800 поліцейських. При цьому, окрім представників правоохоронних органів Саксонії, до підтримання порядку на вулицях Хемніца були залучені їхні колеги із низки інших федеральних земель ФРН.
У суботу у Хемніці спочатку відбулася демонстрація "Серце замість цькування", близько 2500 учасників якої виступили проти ксенофобії. Пізніше того ж дня в місті провели свою "жалобну ходу" правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН), руху Pegida та місцевої організації Pro Chemnitz.
Низку масових акцій у Хемніці спровокувало вбивство в ніч на 26 серпня місцевого жителя, 35-річного німця. У вбивстві підозрюють двох мігрантів - іракця та сирійця. Після цього у місті відбулися масові демонстрації за участю праворадикалів та їхніх противників. Мали місце також напади правих на мігрантів. Події в Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині.
У Хемніці відбулися масові акції. Одна з них була спрямована проти ксенофобії, другу провели правопопулісти. (01.09.2018)
Близько тисячі людей вийшли увечері у четвер у Хемніці на протестну акцію правопопулістської організації Pro Chemnitz. Тим часом прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер проводить зустріч із громадськістю. (30.08.2018)