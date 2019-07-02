 Підпал в анімаційній студії в Японії: понад 20 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2019

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Новини

Підпал в анімаційній студії в Японії: понад 20 загиблих

Пожежа, що сталася внаслідок умисного підпалу, забрала життя щонайменше 24 особи. Ще 38 людей постраждали, десятеро з них перебувають у критичному стані.

Пожежа у студії анімаційних фільмів у Кіото

Пожежа у студії анімаційних фільмів у Кіото

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Щонайменше 24 особи загинули внаслідок пожежі на студії анімаційних фільмів у японському Кіото у четвер, 18 липня, інформує агенція AP. Ще 38 людей постраждали, десятеро з них перебувають у критичному стані, повідомили у пожежному департаменты міста.

Вогонь спалахнув зранку четверга за місцевим часом і швидко охопила триповерхову будівлю студії. Пожежа, як підозрюється, була викликана зумисним підпалом. Повідомляється, що чоловік, котрий вчинив підпал за допомогою легкозаймистої суміші, так само постраждав від вогню. 41-річного підозрюваного було взято під варту, інформує агенція dpa. 

Точна кількість людей, котрі могли опинитися у вогняній пастці у приміщенні студії, поки невідома. Загалом у будівлі на момент початку пожежі могло перебувати до 70 осіб. 

 

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