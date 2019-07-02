Підпал в анімаційній студії в Японії: понад 20 загиблих

Щонайменше 24 особи загинули внаслідок пожежі на студії анімаційних фільмів у японському Кіото у четвер, 18 липня, інформує агенція AP. Ще 38 людей постраждали, десятеро з них перебувають у критичному стані, повідомили у пожежному департаменты міста.

Вогонь спалахнув зранку четверга за місцевим часом і швидко охопила триповерхову будівлю студії. Пожежа, як підозрюється, була викликана зумисним підпалом. Повідомляється, що чоловік, котрий вчинив підпал за допомогою легкозаймистої суміші, так само постраждав від вогню. 41-річного підозрюваного було взято під варту, інформує агенція dpa.

Точна кількість людей, котрі могли опинитися у вогняній пастці у приміщенні студії, поки невідома. Загалом у будівлі на момент початку пожежі могло перебувати до 70 осіб.