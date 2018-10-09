 Підозрюваному у вбивстві болгарської журналістки висунуті обвинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Підозрюваному у вбивстві болгарської журналістки висунуті обвинувачення

Суд висунув обвинувачення у вбивстві та зґвалтуванні болгарської журналістки Вікторії Марінової 20-річному підозрюваному. Він визнає свою провину.

У вбивстві журналістки обвинувачують болгарина Северіна Красімірова

У вбивстві журналістки обвинувачують болгарина Северіна Красімірова

Підозрюваному у вбивстві болгарської журналістки Вікторії Марінової у п'ятницю, 19 жовтня, висунуто офіційні обвинувачення. 20-річного болгарина Северіна К. обвинувачують у її зґвалтуванні та вбивстві, передає агенція AFP. Через можливість його втечі суд вирішив залишити підозрюваного під вартою до початку процесу.

Перед початком судового засідання підозрюваний заявив, що визнає свою провину. "Так, я винен. Мені шкода, я не можу повірити, що я це зробив", - сказав він журналістам. Раніше він заявляв, що напав на Марінову та вдарив її в обличчя, але більше нічого не пам'ятає.

DW.COM

У Німеччині затримали болгарського громадянина, підозрюваного в причетності до вбивства болгарської тележурналістки Вікторії Марінової. (10.10.2018)

Екстрадиція з ФРН до Болгарії підозрюваного у вбивстві тележурналістки Вікторії Марінової має відбутися упродовж 10 днів. Під час допиту затриманий стверджував, що не ґвалтував та не мав наміру вбивати журналістку. (12.10.2018)

Тіло 30-річної Вікторії Марінової, яка працювала на приватному телеканалі TVN, було знайдено 7 жовтня в парку в болгарському місті Русе. Через три дні підозрюваного у її вбивстві затримали у Німеччині у землі Нижня Саксонія. Северин К. визнав, що мав суперечку із жертвою, вдарив її в обличчя, а потім кинув у кущі. Утім, зґвалтування жертви він заперечує.

За словами прокурорки Кремени Коліцової, Марінову вдарили в обличчя сім разів. Її ніс був зламаний, а після смерті її зґвалтували. За даними слідчих, на одязі підозрюваного була виявлена кров жертви. Йому загрожує ув'язнення до 20 років за зґвалтування та довічний термін за вбивство. Смерть журналістки викликала великий резонанс у Європейському Союзі.

Дивитись відео 01:41
Now live
01:41 хв

Репортери без кордонів: Україна - зона ризику для журналістів (19.12.2017)

Аудіо й відео до теми

Репортери без кордонів: Україна - зона ризику для журналістів (19.12.2017)  

Також за темою

Sofia, Bulgarien, Mahnwachen nach dem Mord an der 30-jährigen Journalistin aus Russe Viktoria Marinova

Підозрюваний у вбивстві болгарської журналістки затриманий у ФРН 10.10.2018

У Німеччині затримали болгарського громадянина, підозрюваного в причетності до вбивства болгарської тележурналістки Вікторії Марінової.

Bulgarische TV-Journalistin Marinova in Ruse vergewaltigt und ermordet

ЄС готовий допомогти в розслідуванні вбивства болгарської журналістки 08.10.2018

У ЄС шоковані жорстоким вбивством молодої журналістки. Незадовго до своєї смерті Вікторія Марінова взяла інтерв'ю у журналістів, які розслідують розтрату грошей з бюджету ЄС болгарськими бізнесменами і політиками.

Slowakei Bratislava Demonstrationen nach Journalistenmord

Вбивства журналістів: ЄС повинен нарешті прокинутись 09.10.2018

Вбивство болгарської журналістки Вікторії Марінової стало третім подібним випадком в ЄС за останній рік. Керівник "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір вважає, що обов'язок ЄС - домогтися належного розслідування.

Реклама

Докладно

Держсекретар США Майк Помпео та Мохаммед бін Салман

Саудівська Аравія - важливий партнер чи країна-ізгой?

Чим відреагує Ер-Ріяд на події після зникнення журналіста Джамаля Хашоггі. 

default

Бюджетний "пиріг" України

Яким він буде у виборчому 2019-му? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  