Підозрюваному у вбивстві болгарської журналістки висунуті обвинувачення

Підозрюваному у вбивстві болгарської журналістки Вікторії Марінової у п'ятницю, 19 жовтня, висунуто офіційні обвинувачення. 20-річного болгарина Северіна К. обвинувачують у її зґвалтуванні та вбивстві, передає агенція AFP. Через можливість його втечі суд вирішив залишити підозрюваного під вартою до початку процесу.

Перед початком судового засідання підозрюваний заявив, що визнає свою провину. "Так, я винен. Мені шкода, я не можу повірити, що я це зробив", - сказав він журналістам. Раніше він заявляв, що напав на Марінову та вдарив її в обличчя, але більше нічого не пам'ятає.

Тіло 30-річної Вікторії Марінової, яка працювала на приватному телеканалі TVN, було знайдено 7 жовтня в парку в болгарському місті Русе. Через три дні підозрюваного у її вбивстві затримали у Німеччині у землі Нижня Саксонія. Северин К. визнав, що мав суперечку із жертвою, вдарив її в обличчя, а потім кинув у кущі. Утім, зґвалтування жертви він заперечує.

За словами прокурорки Кремени Коліцової, Марінову вдарили в обличчя сім разів. Її ніс був зламаний, а після смерті її зґвалтували. За даними слідчих, на одязі підозрюваного була виявлена кров жертви. Йому загрожує ув'язнення до 20 років за зґвалтування та довічний термін за вбивство. Смерть журналістки викликала великий резонанс у Європейському Союзі.