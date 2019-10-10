 Підозрюваному в нападі на синагогу в Галле готують арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Підозрюваному в нападі на синагогу в Галле готують арешт

Федеральна прокуратура Німеччини планує заарештувати підозрюваного в нападі на синагогу в німецькому місті Галле.

Місце нападу на синагогу в німецькому місті Галле

Місце нападу на синагогу в німецькому місті Галле

Німецька федеральна прокуратура має намір протягом дня видати ордер на арешт особи, яка, як підозрюють, напередодні здійснила озброєний напад на синагогу у місті Галле, вбивши двох людей. Про це йдеться в повідомленні федеральної прокуратури Німеччини, оприлюдненому в четвер, 10 жовтня.

DW.COM

У повідомленні зазначається, що подробиці розслідування злочину, ймовірно скоєного німецьким громадянином Штефаном Б. (Stephan B.), також будуть оприлюднені для громадськості протягом дня міністркою юстиції Кристіною Ламбрехт (Christine Lambrecht) та генеральним прокурором Петером Франком (Peter Frank).

Також поліція міста повідомила, що протягом дня синагогу, на яку було здійснено напад, планує відвідати міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer). Міністр заявив, що ймовірно йдеться про антисемітські мотиви та правоекстремістське минуле підозрюваного. Синагогу вже відвідав президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

Згідно з інформацєю, оприлюдненою виданням Spiegel, Штефан Б. раніше не потрапляв у поле зору поліції. Напередодні він намагався потрапити у синагогу в місті Галле, де єврейська спільнота святкувала Йом-Кіпур. Йому не вдалося це зробити, тому він почав стрілянину на вулиці. Свої дії Штефан Б. транслював онлайн за допомогою відеокамери, яка була закріплена на шоломі. Вже незабаром онлайн-платформа Twitch, на якій відбувалася трансляція, видалила це відео. Невдовзі після стрілянини він Штефан Б. затриманий.

Дивитись відео 04:48

Євреї скаржаться на підйом антисемітизму в Польщі (08.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Євреї скаржаться на підйом антисемітизму в Польщі (08.03.2018)  

Також за темою

Deutschland Tote nach Schüssen in Halle

Смертоносна стрілянина біля синагоги: репортаж з Галле 10.10.2019

Озброєний чоловік застрелив у Галле двох перехожих та ще двох поранив. Його мішенню була переповнена вірянами синагога. Терор скоєно у найбільше свято для іудеїв. Репортаж з Галле Крістофа Штрака.

Deutschland Synagoge in Köln

Коментар: Смертельна небезпека для євреїв у Німеччині 10.10.2019

Відвідувачі синагоги в Галле під час великого іудейського свята ледь не стали жертвами масового вбивства, яке міг скоїти неонацист. Недопустимо, щоб антисемітизм став буденністю, вважає шефредакторка DW Інес Поль.

Deutschland Polizeieinsatz wegen Terroralarms in Chemnitz

На півночі ФРН затримали сирійця за підозрою в підготовці теракту 31.10.2017

У місті Шверін федеральна поліція Німеччини затримала 19-річного громадянина Сирії. Його підозрюють у підготовці теракту із застосуванням вибухівки, повідомила федеральна прокуратура країни.

Реклама

Докладно

Внаслідок нападу в німецькому Галле 9 жовтня загинули двоє людей

Смертоносна стрілянина біля синагоги: репортаж з Галле

Озброєний чоловік застрелив у Галле двох перехожих. Його мішенню була переповнена вірянами синагога. Репортаж DW.  

У 2018 році клієнти повернули німецьким онлайн-магазинам 20 мільйонів речей

Інтернет-торговці ФРН даремно утилізують мільйони речей

7,5 мільйона товарів, повернутих в інтернет-магазини, можна було використати на благодійництво, кажуть вчені-економісти.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  