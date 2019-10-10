Підозрюваному в нападі на синагогу в Галле готують арешт

Німецька федеральна прокуратура має намір протягом дня видати ордер на арешт особи, яка, як підозрюють, напередодні здійснила озброєний напад на синагогу у місті Галле, вбивши двох людей. Про це йдеться в повідомленні федеральної прокуратури Німеччини, оприлюдненому в четвер, 10 жовтня.

У повідомленні зазначається, що подробиці розслідування злочину, ймовірно скоєного німецьким громадянином Штефаном Б. (Stephan B.), також будуть оприлюднені для громадськості протягом дня міністркою юстиції Кристіною Ламбрехт (Christine Lambrecht) та генеральним прокурором Петером Франком (Peter Frank).

Також поліція міста повідомила, що протягом дня синагогу, на яку було здійснено напад, планує відвідати міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer). Міністр заявив, що ймовірно йдеться про антисемітські мотиви та правоекстремістське минуле підозрюваного. Синагогу вже відвідав президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

Згідно з інформацєю, оприлюдненою виданням Spiegel, Штефан Б. раніше не потрапляв у поле зору поліції. Напередодні він намагався потрапити у синагогу в місті Галле, де єврейська спільнота святкувала Йом-Кіпур. Йому не вдалося це зробити, тому він почав стрілянину на вулиці. Свої дії Штефан Б. транслював онлайн за допомогою відеокамери, яка була закріплена на шоломі. Вже незабаром онлайн-платформа Twitch, на якій відбувалася трансляція, видалила це відео. Невдовзі після стрілянини він Штефан Б. затриманий.