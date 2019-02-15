 Підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк Мангера відпустили під заставу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

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Новини

Підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк Мангера відпустили під заставу

Адвокат підозрюваного у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера вніс за него заставу розміром 2,5 мільйона гривень. Підозрюваного відпустили з СІЗО.

Владислава Мангера відпустили під заставу в 2,5 мільйона гривень

Владислава Мангера відпустили під заставу в 2,5 мільйона гривень

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, у п'ятницю, 15 лютого, вийшов із СІЗО під внесену за нього заставу розміром 2,5 мільйона гривень. "Дуже добре почуваюся, жодних претензій ні до кого не маю. Я готовий повністю співпрацювати зі слідством. Думаю, нам треба менше в пресі писати нісенітниці, а більше допомагати одне одному в пошуку реальних злочинців", - сказав він журналістам після виходу з СІЗО, цитує агенція "Інтерфакс Україна". При цьому він не відповів на запитання про джерело застави у 2,5 мільйона гривень, внесені його адвокатом.

Як повідомлялося, вдень 15 лютого Шевченківський районний суд Києва заарештував Владислава Мангера до 3 березня з можливістю внесення застави в розмірі близько 2,5 мільйона гривень. Його підозрюють у замовленні та організації вбивства Катерини Гандзюк. Сам Мангер та його адвокати відкидають ці звинувачення.

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Суд у Києві заарештував голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Встановлено заставу у понад два мільйона гривень. (15.02.2019)

Арешт Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, виглядає ударом по Юлії Тимошенко. Хоч би чим завершилося розслідування, це може позначитися на її рейтингу, вважає Сергій Руденко. (15.02.2019)

Нагадаємо, 31 липня 2018 року вранці в Херсоні невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з тяжкими опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу Києва. У зв'язку з нападом затримані п'ятеро підозрюваних, зокрема чоловік, якого зафіксували камери відеоспостереження як покупця сірчаної кислоти.

4 листопада Гандзюк померла. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на "умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення". 6 листопада Верховна Рада підтримала постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.

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Вбивство Гандзюк: чому влада не може захистити громадських активістів (08.11.2018)

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Вбивство Гандзюк: чому влада не може захистити громадських активістів (08.11.2018)  

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