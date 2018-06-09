Підозрюваного у вбивстві хлопчика у Франкфурті розшукувала поліція Швейцарії

Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві восьмирічного хлопчика на головному вокзалі Франкфурта-на Майні, перебував у розшуку з метою затримання в Швейцарії. 40-річний громадянин Еритреї в Швейцарії був відомий правоохоронцям через скоєні кілька разів насильницькі дії, повідомив у вівторок, 30 липня, на пресконференції в Берліні голова Федеральної поліції ФРН Дітер Романн (Dieter Romann). Востаннє це трапилося минулого четверга, коли він погрожував своїй сусідці ножем, зазначив Романн. Через це швейцарські правоохоронці оголосили його в національний розшук з метою затримання, повідомляє агенція Reuters.

Підозрюваний, який народився в 1979 році в Еритреї, одружений та має трьох дітей. Після нелегального в'їзду до Швейцарії в 2006 році двома роками згодом йому надали політичний притулок, додав Романн. Чоловік має вид на проживання у Швейцарії, постійну роботу та, з точки зору відповідних держустанов, був "зразково" інтегрований у суспільство. Як додав на пресконференції міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer), у публікаціях в пресі чоловіка навіть згадували як успішний приклад інтеграції іноземців.

Прокуратура Франкфурта закидає чоловікові вбивство, а також подвійну спробу вбивства. Напередодні на вокзалі Франкфурта-на-Майні він зіштовхнув восьмирічного хлопчика та його матір з платформи на колію, на яку прибував швидкісний потяг. Хлопчик від отриманих травм помер, жінці вдалося врятуватися.

Втікаючи, зловмисник також спробував зіштовхнути на колію 78-річну жінку, яка отримала легкі ушкодження. Неподалік від вокзалу його ще до прибуття поліції затримали перехожі.

Вбивство хлопчика викликало у Німеччині хвилю обурення та спричинило дискусії щодо безпеки на вокзалах, оскільки кількома днями раніше схожий випадок мав місце у місті Ферде. Тоді загинула 34-річна жінка, яку штовхнув на колію під поїзд зловмисник.