 Підозрюваного у вбивстві хлопчика у Франкфурті розшукувала поліція Швейцарії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2019

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Підозрюваного у вбивстві хлопчика у Франкфурті розшукувала поліція Швейцарії

Підозрюваний у вбивстві восьмирічного хлопчика на головному вокзалі Франкфурта-на Майні перебував у розшуку в Швейцарії. У цій країні громадянина Еритреї вважали прикладом успішної інтеграції.

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві восьмирічного хлопчика, перебував у розшуку в Швейцарії

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві восьмирічного хлопчика, перебував у розшуку в Швейцарії

Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві восьмирічного хлопчика на головному вокзалі Франкфурта-на Майні, перебував у розшуку з метою затримання в Швейцарії. 40-річний громадянин Еритреї в Швейцарії був відомий правоохоронцям через скоєні кілька разів насильницькі дії, повідомив у вівторок, 30 липня, на пресконференції в Берліні голова Федеральної поліції ФРН Дітер Романн (Dieter Romann). Востаннє це трапилося минулого четверга, коли він погрожував своїй сусідці ножем, зазначив Романн. Через це швейцарські правоохоронці оголосили його в національний розшук з метою затримання, повідомляє агенція Reuters. 

Підозрюваний, який народився в 1979 році в Еритреї, одружений та має трьох дітей. Після нелегального в'їзду до Швейцарії в 2006 році двома роками згодом йому надали політичний притулок, додав Романн. Чоловік має вид на проживання у Швейцарії, постійну роботу та, з точки зору відповідних держустанов, був "зразково" інтегрований у суспільство. Як додав на пресконференції міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer), у публікаціях в пресі чоловіка навіть згадували як успішний приклад інтеграції іноземців.

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Прокуратура Франкфурта закидає чоловікові вбивство, а також подвійну спробу вбивства. Напередодні на вокзалі Франкфурта-на-Майні він зіштовхнув восьмирічного хлопчика та його матір з платформи на колію, на яку прибував швидкісний потяг. Хлопчик від отриманих травм помер, жінці вдалося врятуватися.

Втікаючи, зловмисник також спробував зіштовхнути на колію 78-річну жінку, яка отримала легкі ушкодження. Неподалік від вокзалу його ще до прибуття поліції затримали перехожі.

Вбивство хлопчика викликало у Німеччині хвилю обурення та спричинило дискусії щодо безпеки на вокзалах, оскільки кількома днями раніше схожий випадок мав місце у місті Ферде. Тоді загинула 34-річна жінка, яку штовхнув на колію під поїзд зловмисник.

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