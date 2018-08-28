 Підозрюваного у вбивстві у Хемніці мали вислати з ФРН 2016 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2018

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Новини

Підозрюваного у вбивстві у Хемніці мали вислати з ФРН 2016 року

Підозрюваного у вбивстві у Хемніці іракця мали вислати з Німеччини ще два роки тому. Тим часом причина бійки, в якій загинув чоловік і яка стала причиною масових сутичок, досі невідома.

Вбивство місцевого жителя спричинило масові сутички у Хемніці

Вбивство місцевого жителя спричинило масові сутички у Хемніці

Іракця, котрого підозрюють у нападі на німця, чия смерть спричинила масові сутички у саксонському Хемніці, мали вислати з Німеччини ще 2016 роre. Про це повідомив адміністративний суд міста у п'ятницю, 31 серпня. Чоловіка мали депортувати в Болгарію, оскільки там він вперше подав заяву на отримання притулку. Через те, що термін сплинув, його не вислали, передає агенція dpa.

У підсумку заяву іракця на отримання статусу біженця довелося розглядати Федеральному відомству з питань міграції та біженців Німеччини (BAMF). Воно ухвалило рішення про відмову. Іракець оскаржив це у суді, і з серпня 2017 року питання знову опинилося на розгляді у BAMF.

Перебіг подій під час інциденту досі невідомий

Тим часом причина бійки, яка призвела до загибелі німця кубинського походження, досі невідома. Речниця прокуратури Хемніца повідомила, що вона сталася не через сексуальні домагання до жінки з боку мігрантів - саме про це стверджували фейкові повідомлення, які поширювалися раніше. За її словами, поки неясно, сталась бійка внаслідок непорозуміння через цигарки чи через банківську картку.

Як повідомило видання з Хемніца Freie Presse, його кореспонденту вдалося поспілкуватися з жінкою, яку називали жертвою цих начебто сексуальних домагань. Вона заперечила, що до неї хтось домагався на місцевомі святі. За словами жінки, бійку спричинив конфлікт через цигарки. Вона також викликала поліцію на місце події.

Ця співрозмовниця видання, ім'я якої не наводиться, названа українкою. Також вона є дружиною російського німця, який дістав поранення під час бійки. Водночас Freie Presse не уточнило, чи є вона українкою за походженням, а чи має громадянство України. 

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Поліція також спростовувала інформацію про домагання. За словами начальника поліції Саксонії Юрґена Ґеорґіе (Jürgen Georgie), бійка сталась в результаті суперечки між двома групами чоловіків, під час якої було скоєно напад з ножем.

Причиною сутичок у Хемніці стало вбивство німця під час бійки на місцевому святі, в якій, за даними поліції, брали участь близько десяти представників різних національностей. За підозрою затримали сирійця та іракця. Після цього у місті відбулися масові демонстрації за участю тисяч праворадикалів та їхніх противників. Під час них мали місце сутички, зокрема з поліцією, та напади на мігрантів. В уряді ФРН різко засудили такі напади праворадикалів.

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