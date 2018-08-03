 Підозрюваного в нападі на Гандзюк узяли під варту на два місяці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2018

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Новини

Підозрюваного в нападі на Гандзюк узяли під варту на два місяці

Суд у Херсоні ухвалив тримати під вартою упродовж двох місяців підозрюваного у замаху на вбивство радниці мера міста Катерини Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою.

Катерину Гандзюк облили кислотою

Катерину Гандзюк облили кислотою

Херсонський міський суд у понеділок, 6 серпня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в замаху на вбивство активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Речник Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що його затримали на два місяці, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Вранці засідання було перенесено, оскільки адвокат підозрюваного не з'явився і суд ухвалив рішення про призначення йому державного адвоката.

Суд зазначив, що свідчення сестри підозрюваного про те, що вони разом відпочивали на морі в день нападу, не може слугувати доказом невинуватості через їхні родинні зв'язки, передає видання "Українська правда".

Нагадаємо, що 31 липня радницю мера Херсона Катерину Гандзюк облили великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків тіла і перебуває в стабільно важкому стані. Наступного дня постраждалу літаком евакуювали на лікування до Києва.

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що проводяться невідкладні слідчі дії після затримання підозрюваного у замаху на Катерину Гандзюк. (03.08.2018)

Напад кваліфікований поліцією як замах на вбивство з особливою жорстокістю. Слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема - скоєння злочину у зв'язку зі службовою діяльністю потерпілої та її активною громадянською позицією.

3 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що напад на Гандзюк розслідуватиме Служба безпеки України. Того самого дня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваного в замаху на вбивство активістки.

6 серпня член колегії МВС України, нардеп від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко повідомив, що підозрюваним є раніше судимий Микола Новіков. За його словами, мотивом злочину могла бути критика Гандзюк "на адресу чиновників і окремих осіб".

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