Підозрюваних у вбивстві хлопчика поліцейських арештували на 60 діб

Голосіївський районний суд Києва у вівторок, 4 червня, заарештував на 60 діб поліцейських Івана Приходька та Володимира Петровця, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому. Про це повідомила суддя Наталія Чередніченко, передає агенція "Українські Новини". Підозрювані заперечили свою провину. "Я сам батько двох дітей, я розумію це горе... Прошу розібратися в цій ситуації... Я не стріляв у тому напрямку", - заявив Іван Приходько. Він просив суд не поміщати його під варту.

Адвокат Приходька заявив суду, що сторона обвинувачення не довела причетність його підзахисного до цього злочину. Зокрема, він зазначив, що в матеріалах суду сказано, що свідок злочину на прізвище Кривошея також здійснював постріли, але йому не повідомлено про підозру. Захисник просить провести додаткові слідчі експерименти, щоб визначити, хто саме з фігурантів справи зробив смертоносний постріл.

Зброю досі не знайшли

Адвокат також заявив, що не встановлені фактичні обставини злочину, а також умисел з боку підозрюваних. Крім того, він надав суду позитивні характеристики на свого підзахисного, зокрема від депутата місцевої ради. Захист підозрюваних просив суд відпустити їх під домашній арешт.

У свою чергу, прокурор заявив, що зброю, з якої вбили дитину, досі не знайшли. При цьому сторона обвинувачення підкреслює, що син підозрюваного Петровця був свідком вбивства і дав свідчення. Прокуратура просила суд на 60 діб помістити двох поліцейських під варту.

Тим часом парламентські фракції "Об'єднання "Самопоміч" і "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" через загибель дитини вимагають заслухати у Верховній Раді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голову Національної поліції Сергія Князєва, генерального прокурора Юрія Луценка та голову Державного бюро розслідувань Романа Трубу. "Громадськість вимагає покарання. Сьогодні пройдуть акції по всій країні, під усіма відділеннями поліції. Відставки керівника Київської області недостатньо. Повинні понести відповідальність прокуратура, МВС, Національна поліція", - заявила депутатка від фракції "Самопоміч" Олена Сотник. Цю ініціативу також підтримала фракція "Блок Петра Порошенка".

Як повідомлялося, 31 травня двоє поліцейських у Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої. Згодом вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї по мішенях - бляшанках та інших предметах. У результаті стрілянини одна з куль влучила в голову 5-річному хлопчику, який у цей час перебував неподалік.

2 червня глава Нацполіції України Сергій Князєв повідомив про затримання підозрюваних у пораненні дитині. За його словами, поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою, без табельної зброї, в стані алкогольного сп'яніння.

Пораненого хлопчика спочатку доправили до лікарні в Переяславі-Хмельницькому, а потім перевезли в одну з лікарень Києва, де прооперували. Утім, отримане поранення виявилося вкрай тяжким і дитина померла. Прокуратура Київської області кваліфікувала дії працівників патрульної поліції за статтями Кримінального кодексу щодо умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь підготованої для завдання тілесних ушкоджень. За вказані злочини підозрюваним загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі, додали в прокуратурі.