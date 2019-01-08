 Підозрюваний у крадіжці даних німецьких політиків діяв самостійно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2019

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Новини

Підозрюваний у крадіжці даних німецьких політиків діяв самостійно

20-річний хлопець самотужки викрав та оприлюднив дані сотень німецьких політиків та відомих осіб, повідомляють у відомстві з кримінальних справ. Він зробив це внаслідок роздратування їхніми заявами.

Підозрюваний у крадіжці даних німецьких політиків був роздратований їхніми заявами

Підозрюваний у крадіжці даних німецьких політиків був роздратований їхніми заявами

Підозрюваний у крадіжці та оприлюдненні особистих даних сотень німецьких політиків та публічних осіб діяв без сторонньої допомоги. Про це у вівторок, 8 січня, заявили представники Федерального відомства з кримінальних справ (BKA). Як повідомлялось раніше, 20-річний підозрюваний був затриманий 6 січня.

Слідчі також не знайшли жодних ознак участі інших осіб у витоку даних. "Під час допиту затриманий заявив, що діяв самостійно під час викрадення даних та несанкціонованого їх розміщення", - повідомили у відомстві.

За даними слідчих, 20-річний хакер розповів, що зробив це, оскільки був роздратований заявами політиків та журналістів. Комп'ютер та носії даних юнака, які було вилучені з його квартири під час обшуку, зараз досліджуються. Ввечері 7 січня його звільнили через відсутність підстав для тримання під вартою.

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Підозрюваному 20 років, він мешкав у Міттельхессені на Заході Німеччини. (08.01.2019)

Хакерська атака на персональні дані німецьких політиків свідчить: захист даних - це постійний біг навипередки між хакерами та атакованими. І користувачі є не такими вже й беззахисними, вважає Константін Кляйн. (05.01.2019)

Про масовий витік даних німецьких політиків стало відомо 4 січня. Зокрема, були опубліковані особисті дані відомих німців: їхні номери телефонів, дані кредитних карт, адреси, особисті та внутрішньопартійні документи, як от дані паспортів і рахунків, листи, запрошення, заявки на відвідування партійних з'їздів і навіть вміст чатів депутатів всіх партій, представлених у Бундестазі, а також депутатів земельних ландтагів, німецьких членів Європарламенту і політиків комунального рівня.

Серед відомих політиків, які, ймовірно, стали жертвами такої акції, - канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) та екс-голова СДПН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel).

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