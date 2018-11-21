Підозрюваний у відмиванні коштів екс-керівник ДФС обіцяє повернутись в Україну

Колишній виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, якого підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні коштів, наступного тижня повернеться в Україну. Про це він ввечері у середу, 21 листопада, повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він повертається у Київ після завершення лікування. Його адвокати надали інформацію про його повернення представникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яка заочно оголосила йому про підозру. "Сподіваюсь, що з мого повернення не влаштують шоу. В той же день я готовий з'явитись у САП. Я повертаюсь, щоб довести свою правоту", - написав Продан.

Він зазначив, що багато хто сподівається, що він не повернеться в Україну. "Адже в такому випадку і доводити нічого не треба. Не повернувся, сховався - підтвердив, що справді винний. Тому і була влаштована ця історія з повістками, підозрами", - додав він.

Раніше у САП повідомили, що 15 листопада Продан вчергове не з'явився на виклик для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні. Там також наголосили, що опубліковані Проданом у Facebook заяви про перебування за кордоном на лікуванні "не знайшли свого підтвердження у передбачений кримінальним процесуальним законом спосіб". Перед цим Продан повідомляв, що він планово відбув на медичні огляди до Німеччини. 16 листопада САП заочно оголосила підозру Продану.

Як відомо, у березні 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками й голові ДФС Роману Насірову. Його затримали, однак сторона захисту наполягала, що Насіров тяжко хворий.

В результаті суд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 мільйонів гривень. Дружина внесла цю заставу. Після відсторонення від посади голови ДФС Насірова виконувачем обов'язків голови був призначений Мирослав Продан. Ці функції він виконував до вересня 2018 року.