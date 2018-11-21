 Підозрюваний у відмиванні коштів екс-керівник ДФС обіцяє повернутись в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2018

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Новини

Підозрюваний у відмиванні коштів екс-керівник ДФС обіцяє повернутись в Україну

Підозрюваний у незаконному збагаченні та відмиванні коштів колишній в. о. голови фіскальної служби Мирослав Продан повідомив, що повертається в Україну після лікування. Раніше САП оголосила йому про підозру.

Мирослава Продана підозрюють у незаконному збагаченні

Мирослава Продана підозрюють у незаконному збагаченні

Колишній виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, якого підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні коштів, наступного тижня повернеться в Україну. Про це він ввечері у середу, 21 листопада, повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

Він повертається у Київ після завершення лікування. Його адвокати надали інформацію про його повернення представникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яка заочно оголосила йому про підозру. "Сподіваюсь, що з мого повернення не влаштують шоу. В той же день я готовий з'явитись у САП. Я повертаюсь, щоб довести свою правоту", - написав Продан.

Він зазначив, що багато хто сподівається, що він не повернеться в Україну. "Адже в такому випадку і доводити нічого не треба. Не повернувся, сховався - підтвердив, що справді винний.  Тому і була влаштована ця історія з повістками, підозрами", - додав він.

Раніше у САП повідомили, що 15 листопада Продан вчергове не з'явився на виклик для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні. Там також наголосили, що опубліковані Проданом у Facebook заяви про перебування за кордоном на лікуванні "не знайшли свого підтвердження у передбачений кримінальним процесуальним законом спосіб". Перед цим Продан повідомляв, що він планово відбув на медичні огляди до Німеччини. 16 листопада САП заочно оголосила підозру Продану. 

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Колишній очільник Державної фіскальної служби України Роман Насіров, звільнений через звинувачення у зловживанні службовим становищем, планує балотуватися в президенти країни у 2019 році. (30.07.2018)

Відсторонений від посади голови ДФС Роман Насіров стверджує, що дізнався про розгляд урядом питання про його звільнення зі ЗМІ. Він пообіцяв довести незаконність рішення кабміну. (31.01.2018)

Як відомо, у березні 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками й голові ДФС Роману Насірову. Його затримали, однак сторона захисту наполягала, що Насіров тяжко хворий.

В результаті суд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 мільйонів гривень. Дружина внесла цю заставу.  Після відсторонення від посади голови ДФС Насірова виконувачем обов'язків голови був призначений Мирослав Продан. Ці функції він виконував до вересня 2018 року.

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